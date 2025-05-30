Мостовой составил сборную сезона РПЛ – она наполовину отличается от команды, собранной им 4 дня назад

Александр Мостовой изменил свое мнение касательно лучших игроков прошедшего сезона РПЛ.
Четыре дня назад в эфире «Спартак Шоу» его выбор символической сборной был таким:
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);
Защитники: Диего Коста («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»), Мойзес (ЦСКА), Виллиан Роша (ЦСКА);
Полузащитники: Эсекьель Барко, Маркиньос (оба – «Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»);
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Лусиано Гонду («Зенит»).
Сегодня для «Чемпионата» Мостовой составил сборную, состав которой отличается наполовину:
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);
Защитники: Мойзес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Витор Тормена («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»);
Полузащитники: Матвей Кисляк (ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»);
Нападающие: Лусиано Гонду («Зенит»).