Агент Дивеева оценил вероятность трансфера игрока в европейский клуб этим летом

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин сказал, что к игроку есть интерес со стороны европейских клубов.

– Возможен ли отъезд Дивеева в Европу этим летом?

– У Игоря действующий договор с ЦСКА. Всегда бывают предложения, от которых тяжело отказаться. Если такое предложение появится, то переход в европейский клуб вполне возможен.

– Дивееву 25 лет, насколько большие амбиции поиграть в другом чемпионате?

– В планах у него, скажем так, это есть.

– На сегодняшний день интерес из Европы присутствует?

– Да.