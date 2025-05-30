Агент Дивеева оценил вероятность трансфера игрока в европейский клуб этим летом

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин сказал, что к игроку есть интерес со стороны европейских клубов.
– Возможен ли отъезд Дивеева в Европу этим летом?
– У Игоря действующий договор с ЦСКА. Всегда бывают предложения, от которых тяжело отказаться. Если такое предложение появится, то переход в европейский клуб вполне возможен.
– Дивееву 25 лет, насколько большие амбиции поиграть в другом чемпионате?
– В планах у него, скажем так, это есть.
– На сегодняшний день интерес из Европы присутствует?
– Да.
- 25-летний Дивеев провел в этом сезоне 35 матчей за ЦСКА, забил 6 голов, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Источник: «Спорт день за днём»