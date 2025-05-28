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  • Агент Тюкавина сказал, когда форвард уедет в Европу: «Можете скринить»

Агент Тюкавина сказал, когда форвард уедет в Европу: «Можете скринить»

28 мая 2025, 20:48
3

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал продление контракта между клубом и игроком до 2030 года.

«Команде нужен Костя, Косте нужно «Динамо». Павел Пивоваров – один из самых сильных менеджеров в России, поэтому переговоры были несложными. У нас не было задачи уйти, кого‑то обмануть. Отступные оставили прежними.

Косте летом исполнится 23 года. Клуб выразил уважение игроку, предложив продлить контракт после тяжелой травмы. Все по условиям остается так же.

Только раньше Костя подписывал контракт как молодой и подающий надежды, а сейчас – как лучший игрок страны.

Сложными переговоры не были. У нас с Павлом Пивоваровым бывали спорные моменты раньше в переговорах, а здесь мы не торговались. Это знак уважения.

Можете скринить, в течение двух лет «Динамо» с Пивоваровым и Тюкавиным выиграет трофей. А дальше уже можно будет уходить красиво в Европу», – сказал агент.

  • 22-летний Тюкавин – динамовский воспитанник.
  • За главную команду форвард провел 151 матч, забил 48 голов и сделал 29 ассистов.
  • В начале марта он порвал кресты и выбыл до осени.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1748456090
Насмешил агент! Тюкавина нужно забыть. после таких травм невозможно играть хорошо. А, Тюкавин и раньше играл ниже среднего.
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Romeo 123
1748456609
Пусть сначала заиграет а то один пиар, агент можешь скринить
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russkiisergei
1748460964
"а сейчас – как лучший игрок страны." Его агент, похлеще Петросяна шутки мочит!!! Есть где все его монологи послушать?
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