Агент Тюкавина сказал, когда форвард уедет в Европу: «Можете скринить»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал продление контракта между клубом и игроком до 2030 года.

«Команде нужен Костя, Косте нужно «Динамо». Павел Пивоваров – один из самых сильных менеджеров в России, поэтому переговоры были несложными. У нас не было задачи уйти, кого‑то обмануть. Отступные оставили прежними.

Косте летом исполнится 23 года. Клуб выразил уважение игроку, предложив продлить контракт после тяжелой травмы. Все по условиям остается так же.

Только раньше Костя подписывал контракт как молодой и подающий надежды, а сейчас – как лучший игрок страны.

Сложными переговоры не были. У нас с Павлом Пивоваровым бывали спорные моменты раньше в переговорах, а здесь мы не торговались. Это знак уважения.

Можете скринить, в течение двух лет «Динамо» с Пивоваровым и Тюкавиным выиграет трофей. А дальше уже можно будет уходить красиво в Европу», – сказал агент.