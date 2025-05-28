Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой рассказал, как Галицкий выгонял тренеров из «Краснодара»

Мостовой рассказал, как Галицкий выгонял тренеров из «Краснодара»

Сегодня, 10:28
4

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

«В своe время Галицкий многое решал по футбольным аспектам, почему и тренеры там надолго не задерживались. Он решал, кто играет, кто не играет. Это, конечно, неправильно, но это его клуб, его деньги, он так решил. Я знаю, что несогласных с таким подходом тренеров он выгонял.

Что из этого выходило? 10 лет кричали про своих воспитанников, и «Краснодар» выше пятого-шестого места не поднимался. Сейчас смотришь – своих воспитанников два человека и команда чемпионом стала наконец», – сказал Мостовой.

  • «Краснодар» по итогам сезона-2024/25 стал чемпионом России.
  • Клуб был основан в 2008 году.

Еще по теме:
Быстров вспомнил, как Галицкий сломал стол в «Краснодаре»: «Крушил его ногой» 3
Гаджиев поздравил Галицкого с чемпионством: «Вы подарили праздник всей стране» 4
Мусаев сообщил, кому игроки «Краснодара» посвятили чемпионство 11
Источник: ютуб-канал «Спартак Шоу»
Россия. Премьер-лига Галицкий Сергей Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nikson1
1748417418
Мост всё-таки феерический дебил
Ответить
Krasnodar 123
1748417610
Вызовите ему скорую, пора отправить царя в психушку подлечить!
Ответить
Круче чем вареные яица
1748419201
Хорошо что у Галицкого нет пацанов, среди детей, хватит штамповать уро.дов.
Ответить
Главные новости
РФС отверг апелляцию «Химок», клуб покидает РПЛ
10:54
5
Быстров вспомнил, как Галицкий сломал стол в «Краснодаре»: «Крушил его ногой»
10:53
3
Реакция Талалаева на увольнение Осинькина из «Крыльев»
10:47
Мостовой рассказал, как Галицкий выгонял тренеров из «Краснодара»
10:28
4
Известен клуб, в который Сперцян может перейти из «Краснодара»
10:17
Мостовой – о тренере РПЛ: «Не знаю, кто это»
09:36
2
3 игрока из РПЛ вызваны в сборную Армении
09:26
Смирнов дал прогноз, какой клуб РПЛ возглавит Осинькин: «Самый реальный вариант»
09:10
1
Названы аргументы против назначения Карпина в «Динамо»
08:53
6
Радимов дал совет «Спартаку», как поступить с Угальде
08:32
6
Все новости
Все новости
2 лучших игрока РПЛ по версии Губерниева
11:15
Файзулин одним словом ответил, чем занимается после карьеры
09:51
Мостовой – о тренере РПЛ: «Не знаю, кто это»
09:36
2
3 игрока из РПЛ вызваны в сборную Армении
09:26
Смирнов дал прогноз, какой клуб РПЛ возглавит Осинькин: «Самый реальный вариант»
09:10
1
Названы аргументы против назначения Карпина в «Динамо»
08:53
6
Медицинский штаб ЦСКА во главе с Безугловым будет помогать Узбекистану выйти на ЧМ-2026
08:41
Радимов дал совет «Спартаку», как поступить с Угальде
08:32
6
Семак – после упущенного чемпионства: «Лозунг «Люби «Зенит» больше побед» – это не просто слова»
08:08
8
Директор «Крыльев Советов» прокомментировал уход Осинькина
08:00
1
Мостовой: «В Европе многие считают, что я – уровень Зидана»
07:47
7
Колосков определил лучшего игрока сезона РПЛ: «Без него не будет 50% команды»
01:10
4
Талалаев назвал игрока «Балтики», способного стать открытием в РПЛ
00:46
2
Оздоев отреагировал на второе место «Зенита» в РПЛ в год столетия клуба
00:23
1
Символическая сборная сезона РПЛ по версии Мостового
00:11
4
Глушаков ответил, рассчитались ли с ним «Химки»
Вчера, 23:43
Хлусевич пожаловался на свое положение в «Спартаке»
Вчера, 23:17
3
Пятый топ-клуб РПЛ включился в борьбу за Осипенко из «Ростова»
Вчера, 22:46
3
Мусаев «наплевал» на Мостового
Вчера, 22:27
10
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» упустил чемпионство
Вчера, 22:08
12
Клуб РПЛ пригласил Смолова
Вчера, 21:50
6
Осинькин прокомментировал уход из «Крыльев Советов»
Вчера, 21:44
3
Черчесов прокомментировал чемпионство «Краснодара»
Вчера, 21:17
Радимов – о споре с Соболевым: «Пускай забивает, если не хочет проиграть ящик пива»
Вчера, 20:51
2
Карпина уличили в лицемерии из-за назначения в «Динамо»
Вчера, 20:40
18
ФотоСимволическая сборная «Зенита» в 21-м веке
Вчера, 20:24
9
Реакция отца Игнатова на новость об уходе игрока из «Спартака»
Вчера, 20:19
5
Агент Кривцова – об инциденте Никиты с ДПС: «Все разрулили»
Вчера, 20:14
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 