«Здесь все просто»: Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке перед 30-м туром РПЛ

Александр Мостовой поделился мнением о двух главных матчах 30-го тура РПЛ.

«Краснодар» завтра, 24 мая, примет «Динамо».

«Зенит» в это же время примет «Ахмат».

«Краснодар» лидирует в таблице, «Зенит» отстает на очко.

«Я давал свой прогноз четыре тура ранее, когда была фора в четыре очка, поэтому склонялся больше в сторону «Краснодара». Все-таки последняя игра домашняя, и фора в четыре очка – приличная фора. Но другое дело, что играют дома и все зависит от них. В том году они смогли выиграть в последнем туре у «Динамо», но не стали чемпионами, поэтому здесь, если «Краснодар» выиграет, то станет чемпионом, не выиграет – будет «Зенит» чемпионом.

Как сыграют «Зенит» и «Краснодар» в последнем туре? Мое мнение, что «Зенит» выиграет, однозначно. Ясно, что «Ахмат» будет биться, потому что им тоже нужны очки в последнем туре. Но все равно «Зенит». Будет глупость, если они не обыграют. А вот «Динамо»… Все же помнят последний матч того чемпионата, поэтому здесь все зависит от «Краснодара». Думаю, здесь или ничья, или в один мяч «Краснодар» выиграет.

Я тысячу раз видел много примеров, когда играют хуже некуда, а потом один раз ударят по воротам, мяч в девятку попал, или рикошет был, 1:0 и ушли. Три очка получили и все. Так что это не актуально. Выиграет «Краснодар» – прервется гегемония «Зенита». Не выиграет – покричат, пошумят, скажут, как так можно, и все. А другие скажут: ну вот опять «Зенит» чемпион. Здесь в принципе все просто», – сказал Мостовой.