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  • Мостовой рассказал, есть ли у него предложения по работе тренером

Мостовой рассказал, есть ли у него предложения по работе тренером

Сегодня, 20:08

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной Александр Мостовой не получал предложений по работе тренером.

«Я могу стать тренером московской команды? Было бы неплохо, другое дело, что у меня нет лицензии PRO. А так я ни с кем не общался, ко мне никто не обращался. Последнее общение у меня было на матче ЦСКА с легендами, за что им лишний раз спасибо.

Честно скажу, по тренерской работе никаких предложений, звонков не было, никто у меня ничего не спрашивал», – сказал Мостовой.

  • Мостовой в марте получил тренерскую лицензию категории А.
  • Он был главным тренером сборной европейских клубов в матче против ЦСКА-2005, посвященном 20-летию победы красно-синих в Кубке УЕФА.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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