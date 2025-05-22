Мостовой рассказал, есть ли у него предложения по работе тренером

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной Александр Мостовой не получал предложений по работе тренером.
«Я могу стать тренером московской команды? Было бы неплохо, другое дело, что у меня нет лицензии PRO. А так я ни с кем не общался, ко мне никто не обращался. Последнее общение у меня было на матче ЦСКА с легендами, за что им лишний раз спасибо.
Честно скажу, по тренерской работе никаких предложений, звонков не было, никто у меня ничего не спрашивал», – сказал Мостовой.
- Мостовой в марте получил тренерскую лицензию категории А.
- Он был главным тренером сборной европейских клубов в матче против ЦСКА-2005, посвященном 20-летию победы красно-синих в Кубке УЕФА.
Источник: Sport24