«Краснодар» упрекнули за отсутствие чемпионской игры

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«ЦСКА переиграл Мусаева. Первый тайм «Краснодар» старался давить, создавать, но во втором тайме ЦСКА был намного лучше. Закрыли главного разыгрывающего Сперцяна. Да, Кордоба старался что-то сделать за счeт индивидуальной игры, но не получалось. Всe, двух лидеров закрыли, а остальные уже не проявляют себя должным образом.

В любом случае никто сейчас не показывает чемпионской игры, и «Краснодар» в том числе. «Зенит» на старте сезона обыгрывал всех по 4:0, сейчас такого даже и в них нет.

Может ли «Краснодар» дрогнуть? Всe-таки, несмотря на поражение, они всe ещe лидируют на одно очко, это проще, чем догонять, так как всe зависит от них. «Зениту» же надо ещe ждать осечки соперника», – сказал Масалитин.