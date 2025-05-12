В «Динамо» прокомментировали слухи о назначении Карпина или Черчесова

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слухи о назначении Валерия Карпина или Станислава Черчесова на пост тренера.

«Да, Черчесов и Карпин были на матче против «Спартака» (2:0). Если вы часто к нам приходите, вы видите их последние несколько лет на трибунах. Поэтому здесь ничего неожиданного нет», – сказал Гафин.