Мостовой нашел способ монетизировать свое имя

Александр Мостовой нашел способ заработать на своем имени. Экс-игрок сборной России теперь продает видеопоздравления.

«Друзья, рад Вам сообщить: появилась уникальная возможность заказать от меня видеопоздравление, тем самым порадовать своих друзей и близких людей с любым праздником!» – написал Мостовой.

Стоимость поздравления от Александра – 20 тысяч рублей.