Мостовой нашел способ монетизировать свое имя

Александр Мостовой нашел способ заработать на своем имени. Экс-игрок сборной России теперь продает видеопоздравления.
«Друзья, рад Вам сообщить: появилась уникальная возможность заказать от меня видеопоздравление, тем самым порадовать своих друзей и близких людей с любым праздником!» – написал Мостовой.
Стоимость поздравления от Александра – 20 тысяч рублей.
- Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».
- Александр дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».
- Сейчас Мостовой ждет предложений по тренерской работе.
Источник: Videogram