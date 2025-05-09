Черчесов дал указание тем, кому не нравится уровень РПЛ

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов ответил недовольным уровнем РПЛ.

«Нам надо уважать свой чемпионат и себя. Не завышать или занижать уровень лиги, а объективно еe оценивать. Когда ты знаешь, над чем работать, у тебя будет прогресс, будет шаг вперeд.

Когда ты себя переоцениваешь, то это плохо, когда недооцениваешь – тоже плохо. Так что надо быть объективным, чтобы делать правильные шаги. Не надо ни на кого смотреть, надо следить за собой и двигаться вперeд», – сказал Черчесов.