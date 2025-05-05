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  • Мостовой – о предложениях по работе: «Никто не пишет, не звонит»

Мостовой – о предложениях по работе: «Никто не пишет, не звонит»

Сегодня, 08:04
9

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности начала тренерской карьеры в профессиональном футболе.

«Тишина, никто не пишет, не звонит. Телефон все время включен, но ничего. Наверное, проблема в том, что слишком долго играл заграницей, не обзавелся контактами и связями. У нас же все через связи, а мы свободны.

Агенты? Никто свои услуги не предлагал. Они знают, кто такой Мостовой – могут же позвонить. Но я спокойно отношусь», – сказал Мостовой.

  • 56-летний Мостовой в этом году получил тренерскую лицензию УЕФА категории A. Он заявил, что готов работать только в клубе РПЛ.
  • Мостовой по ходу обучения проходил стажировку в «Динамо».
  • Также он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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Комментарии (9)
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bashnat013
1746422385
Никогда не думал почему ??? Или думать нечем
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rash1959
1746424455
Попробуй на Авито выложиться, для начала можно и бесплатно предложиться.
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SLADE2019
1746429528
Зачем ты им нужен, Александр? Они же в ведущей футбольной лиге играют, ведущие клубы тренируют и руководят ими. Ты посмотри какие коачи собрались в лиге. Гончаренко, Адиев, Тедеев, что ни имя, то легенда. Правильно, спокойно принимай свою участь. А российский футбол без тебя пойдет к новым вершинам.
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DOCTOR PENALTY
1746430256
Полковнику никто не пишет... )) (( """
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Cleaner
1746433395
Все знают, кто такой Мостовой, что у Мостового КРЫША ТЕЧЕТ, поэтому и не звонят ему. Дотрынделся Саша...(((
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sochi-2013
1746434331
Даже из стендапа? Сам позвони Лехе Щербакову. Будешь у него на разогреве.
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Hunter 717
1746441259
Да все потому что ты ****** много от зависти лопнеш …. Но я бы хотел увидеть как ты возглавишь команду и сразу же через недельку уйдешь такие личности как ты никому не интересны…
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