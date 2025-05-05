Мостовой – о предложениях по работе: «Никто не пишет, не звонит»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности начала тренерской карьеры в профессиональном футболе.
«Тишина, никто не пишет, не звонит. Телефон все время включен, но ничего. Наверное, проблема в том, что слишком долго играл заграницей, не обзавелся контактами и связями. У нас же все через связи, а мы свободны.
Агенты? Никто свои услуги не предлагал. Они знают, кто такой Мостовой – могут же позвонить. Но я спокойно отношусь», – сказал Мостовой.
- 56-летний Мостовой в этом году получил тренерскую лицензию УЕФА категории A. Он заявил, что готов работать только в клубе РПЛ.
- Мостовой по ходу обучения проходил стажировку в «Динамо».
- Также он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.
Источник: «Спорт-Экспресс»