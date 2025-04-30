Литвинов определил проблему «Спартака»: «Мы разговаривали между собой на эту тему»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов согласился, что у команды есть проблема с матчами против клубов из нижней половины таблицы.

– Как думаешь, почему в дерби и других больших матчах у нас всe складывается, как правило, хорошо, а в играх с командами скромнее часто возникают неприятности?

– Сколько я лет в «Спартаке» – и каждый год у нас такая проблема. Мы разговаривали с ребятами между собой на эту тему. В таких матчах нам надо находить что-то, что заведeт ещe больше. Дело точно не в «физике», а в нужных словах и в настрое.

– Но как могли возникнуть проблемы с настроем на матч с махачкалинским «Динамо», когда в случае победы мы приближались к первому месту на расстояние двух очков?

– Это тяжело объяснить. Все понимают, что именно в таких матчах выигрывается чемпионство. Речь не о какой-то недооценке соперника. Просто бывает, что встречи начинают складываются негативно, и потом очень сложно это переломить.