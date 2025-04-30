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  • Литвинов определил проблему «Спартака»: «Мы разговаривали между собой на эту тему»

Литвинов определил проблему «Спартака»: «Мы разговаривали между собой на эту тему»

30 апреля 2025, 17:45
7

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов согласился, что у команды есть проблема с матчами против клубов из нижней половины таблицы.

– Как думаешь, почему в дерби и других больших матчах у нас всe складывается, как правило, хорошо, а в играх с командами скромнее часто возникают неприятности?

– Сколько я лет в «Спартаке» – и каждый год у нас такая проблема. Мы разговаривали с ребятами между собой на эту тему. В таких матчах нам надо находить что-то, что заведeт ещe больше. Дело точно не в «физике», а в нужных словах и в настрое.

– Но как могли возникнуть проблемы с настроем на матч с махачкалинским «Динамо», когда в случае победы мы приближались к первому месту на расстояние двух очков?

– Это тяжело объяснить. Все понимают, что именно в таких матчах выигрывается чемпионство. Речь не о какой-то недооценке соперника. Просто бывает, что встречи начинают складываются негативно, и потом очень сложно это переломить.

  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
  • Отставание от 1-го места – 8 очков.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (7)
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NewLife
1746025817
Бред дурака(
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JIEGEHDA
1746028028
Что вам мешает? -иногда я иногда Денисов с Умяровым . В зависимости от ситуации.
Ответить
...уефан
1746029408
...ваши блондинистые интервью мешают игре...
Ответить
Spartak_forv@
1746037818
Меньше слов,ребята.Просто работайте,пашите,а потом отдавайте все силы на поле.Болельщикам не нужны слова, нам нужна ИГРА
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FWSPM
1746047255
просто так бывает когда денисовы и литвиновы в составе
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andr45
1746083605
Как СМИ, то только Литвинов и Денисов. Как пропущенные голы, то опять эта паршивая парочка - Литвинов и Денисов. ЭКОЕ ПОСТОЯНСТВО!
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andr45
1746092772
Основная проблема «Спартака» - это джикиевские шестерки и продажные мрази ДЕНИСОВ и ЛИТВИНОВ)
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