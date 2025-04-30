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  • Агент высказался о возможном уходе Станковича из «Спартака»

Агент высказался о возможном уходе Станковича из «Спартака»

30 апреля 2025, 10:54
4

Агент Паулу Барбоза оценил информацию, что «Спартак» может уволить Деяна Станковича по окончании сезона.

– Есть ли интерес к Станковичу в Италии?

– Сейчас очень трудно сказать, потому что в Италии чемпионат еще не закончился. Непонятно, какие тренеры и команды остаются, потому что есть разные уровни. Трудно сказать об этом сейчас. Думаю, что в конце мая уже станет известно, исходя из реальных результатов. Можно будет говорить, какие тренеры уходят, какие продлевают контракт, а кто просто продолжает работу.

– Видите ли предпосылки, что Станкович покинет «Спартак» летом?

– Я не знаю, когда у «Спартака» будет период, что клуб доверяет главному тренеру и дает ему время работать. Потому что если «Спартак» каждый год меняет тренера, то команда вряд ли сможет добиться целей. Не всегда главным критерием оценки работы тренера может быть результат. Нужно время, чтобы достичь результата. Если есть большая конкуренция, то не всегда получается, что за один сезон главный тренер может решить все вопросы. Такая система не позволяет главному тренеру построить команду.

Давайте посмотрим на другие страны и другие чемпионаты. Тот же Алекс Фергюсон и «Манчестер Юнайтед», который является максимальным примером. Сколько ему потребовалось времени, чтобы создать побеждающую команду. Это сложно.

Если ставить вопрос о том, что Станкович уходит, то, получается, что у «Спартака» контракты на один год? Если стал чемпионом, то остаешься, а если нет, то уходишь? Это всегда будет вызывать нестабильность в команде.

– В какой европейский чемпионат Станкович может уйти после «Спартака»?

– Все будет зависеть от того, на каком месте «Спартак» завершит сезон. Потому что на это смотрят. Например, «Спартак» включается в борьбу за второе место и занимает его. В будущем, возможно, это место позволит сыграть в еврокубках. Но даже факт этого места уже дает другой уровень. Если «Спартак» финиширует на третьем или четвертом, то могут быть и другие варианты. Нужно смотреть по итогам сезона. Но, конечно, найдется клуб, который будет заинтересован в Станковиче.

  • Деян в «Спартаке» с лета.
  • Контракт до лета 2026 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (4)
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ilich55
1746001038
"Если стал чемпионом, то остаешься, а если нет, то уходишь?" В Спартаке круче - если стал чемпионом, то уходишь! И не просто уходишь, а с пинком под зад! Массимка не даст соврать.
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zigbert
1746002606
Пустые разговоры. Такое можно сказать почти о любом тренере РПЛ.
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ivany4
1746008521
Как то мягко он высказался о ситуации - " Я не знаю, когда у «Спартака» будет период, что клуб доверяет главному тренеру и дает ему время работать." Я понимаю - этика, но если затрагивать этот разговор, то говорить про все и напрямую. Иначе будут только слухи и грязь которую льют всякие шмогеры, червяки и другие неадекваты.
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NewLife
1746008680
Почему никто не спрашивает когда Газпром уйдет из РФС ?
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