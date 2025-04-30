Экс-глава «Локомотива» заключен под стражу: подробности

Бывший глава совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов арестован.

«Басманный суд Москвы заключил под стражу экс-председателя совета директоров «Транстелекома», совладельца Межтрастбанка и экс-председателя совета директоров «Локомотива» Сергея Липатова.

По версии следствия, предприниматель не просто имел отношение к банде бывших спецназовцев, совершавших заказные убийства и похищения людей, но и сам заказывал им преступления.

По данным источников в правоохранительных органах, Сергей Липатов был арестован по обвинению в совершении заказного убийства.

Следует заметить, что в прошлом этот известный бизнесмен сам имел отношение к правоохранительным органам – в 1999 году он был назначен заместителем начальника финансово-экономического управления Федеральной службы налоговой полиции России.

Согласно материалам расследования, речь идет об убийстве директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника главы Министерства путей сообщения Александра Фоминова.

Юрист был убит 15 марта 2002 года, когда возвращался в загородный дом в дачном поселке «Аграрник» в Одинцовском районе Московской области.

Киллеры остановили автомобиль Фоминова, якобы чтобы узнать дорогу и, когда тот притормозил, произвели в него четыре выстрела из пистолета, ставшие смертельными. По горячим следам обнаружить убийц тогда не удалось», – написали «Известия».