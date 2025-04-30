Шесть футболистов «Реала» выбыли до конца сезона

Кадровые проблемы «Реала» усугубляются с каждым днем.

Во вторник клуб объявил о серьезных травмах трех защитников – Антонио Рюдигера, Давида Алабы и Ферлана Менди.

Таким образом, до конца сезона выбыли сразу шесть футболистов «Реала»: