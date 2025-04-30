Шесть футболистов «Реала» выбыли до конца сезона

Кадровые проблемы «Реала» усугубляются с каждым днем.
Во вторник клуб объявил о серьезных травмах трех защитников – Антонио Рюдигера, Давида Алабы и Ферлана Менди.
Таким образом, до конца сезона выбыли сразу шесть футболистов «Реала»:
- Дани Карвахаль (разрыв крестов, травмирован с октября);
- Эдер Милитао (разрыв крестов, травмирован с ноября);
- Эдуардо Камавинга (полный разрыв сухожилия левой приводящей мышцы бедра);
- Антонио Рюдигер (частичный разрыв наружного мениска левого колена);
- Давид Алаба (разрыв внутреннего мениска левого колена);
- Ферлан Менди (разрыв проксимального сухожилия прямой мышцы правого бедра).
Источник: сайт «Реала»