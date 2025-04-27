Поражение «Спартака» в дерби, «Зенит» не обыграл «Динамо», «Барселона» победила в кубковом Эль Класико и другие новости

Мбаппе впервые в карьере забил со штрафного – в Эль Класико.
Пайет ответил на обвинения, что заставлял свою девушку пить мочу и лизать пол: «Было по обоюдному согласию».
Гвардиола и его жена передумали разводиться.
Фанаты «Динамо» скандируют «Зенит» – позор российского футбола!» по ходу матча.
Глушенков не пожал руку Семаку после замены в матче с «Динамо».
РПЛ. «Зенит» потерял очки с «Динамо» (1:1) и на 4 очка отстает от 1-го места.
Вратарь «Пари НН» Медведев дважды отразил пенальти на 103-й и 106-й минутах.
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продолжил беспроигрышную серию в Суперлиге.
В «Динамо» возмутились судейством в матче с «Зенитом»: «Было ориентировано на юбилейную дату».
Семак обвинил лидеров «Зенита» в ничьей с «Динамо».
РПЛ. «Спартак» проиграл дома ЦСКА (1:2) и выпал из топ-3.
Тренеры «Спартака» и ЦСКА едва не подрались во время дерби.
Экс-жена бывшего игрока «Спартака» раскрыла подробности развода: «Он поступил как самая последняя крыса».
Кубок Испании. «Барселона» добилась волевой победы над «Реалом» в финале (3:2), забив решающий гол на 116-й минуте/