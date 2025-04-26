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  • Экс-жена бывшего игрока «Спартака» раскрыла подробности развода: «Он поступил как самая последняя крыса»

Экс-жена бывшего игрока «Спартака» раскрыла подробности развода: «Он поступил как самая последняя крыса»

Вчера, 23:39
3

Бывшая жена экс-вратаря «Спартака» Дмитрия Хомича Алина поделилась подробностями развода с футболистом.

«Конечно, он орал: «Приползешь! Куда ты денешься?!» На судах его адвокат обижал меня, оскорблял: «Тунеядка! Эта женщина ни дня не работала! Откуда у нее деньги на ремонт?».

То есть их абсолютно никак не волнует, откуда у этой женщины, которая «безработная» на тот момент, будут деньги на содержание детей. Их волновал только квартирный вопрос. И до сих пор мы судимся за ремонт.

Квартира была спорная одна. Естественно, Дима все сделал, чтобы отнять эту квартиру. Я делала ремонт. Она была оформлена и на меня, и на него. Он обещал, что никакого раздела не будет. Поступил как самая последняя крыса, я тебе скажу. Подает втихаря на раздел имущества и претендует на то, где я делала ремонт. Мы должны были туда переезжать. Три квартиры достались ему. Но в этой квартире я делала ремонт. Я его уже доделала! Все, кроме лестницы. До сих пор судимся за этот ремонт, что это не я делала. А докажите обратное! Докажите, что вы это делали! Они не могут доказать.

Просто мучает меня столько лет. Вместо тог, чтобы платить адвокату эти деньги бешеные, платил бы алименты детям. Слушай, ни один отпуск после развода [не оплатил]… Вообще ничего для детей не сделал!» – сказала Алина на ютуб-канале «Ари о спорте».

  • Также Алина обвинила Хомича в изменах и унижении.
  • В 2005-2009 годах Дмитрий провел 4 матча за «Спартак» в РПЛ.
  • Сейчас 40-летний уроженец Орджоникидзе работает в системе «Химок».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Хомич Дмитрий
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Комментарии (3)
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феникS
1745700269
В этой статье слово РЕМОНТ было шесть раз....Из за него скандал ?
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Интерес
1745701179
Аж четыре матча!"На воротах стоит Хомич,на других его жена"...Но это пели про хорошего Хомича,не спартаковского лавочника.
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fakeid
1745701658
а этож известная тема, между прочим. типа бабы делятся друг с другом, как отнять квартиру у мужика - сделать ремонт! полно таких роликов в инете видел. оказывается, у нас по закону это реально так. если баба сделала ремонт хоть на 300 тыщ - то всё. совместно нажитое будет считаться. и половину хаты ей по суду. и похер, что в москве, и что половина может стоить и 20 лямов. если хоть копейку внесла в ремонт, и подтвердит чеками - 50% её. имейте в виду.
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