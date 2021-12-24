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  • Хомич: «Дзюбу в «Спартаке» гонял подсрачниками за длинный язык. Не на того нарвался»

Хомич: «Дзюбу в «Спартаке» гонял подсрачниками за длинный язык. Не на того нарвался»

24 декабря 2021, 12:54
27

Бывший вратарь «Спартака» Дмитрий Хомич рассказал о конфликте с молодым Артемом Дзюбой.

– Каким запомнил молодого Дзюбу?

– Никаким.

– Он боялся всего?

– Да. Интересно, кто раскрыл его, в «Спартаке» он молчал.

– Как относишься к его публичности?

– Я вообще не хочу про него говорить. Слишком много говорят.

– Гнилой человек?

– Ну, я его в «Спартаке» закрывал, подсрачниками гонял.

– За что?

– За длинный язык.

– А говоришь, что он молчал.

– Не на того просто нарвался.

– Шутил над тобой?

– Давно, не помню подробности. Чего-то в квадрате. Я ему: «Рот прикрой, молчи» – «Да-да-да» – «Хорошо. Подождем, когда тренировка закончится».

Потом зашел в его номер, взял за горло и сказал: «Еще раз что-то скажешь… Смотри у меня» – «Все, понял». Тема закрылась.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Он принадлежал столичному клубу с 2006 по 2015-й год.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Хомич Дмитрий
Комментарии (27)
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oyabun
1640341111
Зря Хомич вспомнил про Дзюбу. Сейчас этот снова разразится длинной серией самовосхваляющих интервью с одним смыслом "Я,я,я..."
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R_a_i_n
1640341438
Видать мало гонял. Таких в коллективе не любят.
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Боцман59rus
1640341790
_ подсрачн ки это можно, но по голове бить не нужно было, дурачкомвырос
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Блямба
1640345120
Подсрачниками гоняли Хомича.. Плетикоса и Ковалевски.. Ещё одна "КБ-легенда" решила напомнить о себе,любимом.. Только великую фамилию опозорил .
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Nesterenko
1640345460
Мало ли чё на тренировках было, там драки каждый раз, чё про это вспоминать. Бред
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serppion
1640345773
Мало было Деревяшке подсрачников, раз он в футболе остался.
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Bozigit
1640346656
За чем это все? А еще профессионалы
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alp
1640349771
чета хомич в показаниях путается.. звидит, походу
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ВасяК
1640355393
Красавчик Хомич!!!
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knikos
1640359300
А кто такой Хомич ? Ну родственник похоже , того самого Хомича и что ? кто его помнит ? решил напомнить о себе , что ли ? Мол был такой футболист в Спаме ... За горло брал ...ну-ну ...Горлопан , как и большинство свиней .
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