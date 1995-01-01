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    Хомич: «Дзюбу в «Спартаке» гонял подсрачниками за длинный язык. Не на того нарвался»

    Бывший вратарь «Спартака» Дмитрий Хомич рассказал о конфликте с молодым Артемом Дзюбой.

    – Каким запомнил молодого Дзюбу?

    – Никаким.

    – Он боялся всего?

    – Да. Интересно, кто раскрыл его, в «Спартаке» он молчал.

    – Как относишься к его публичности?

    – Я вообще не хочу про него говорить. Слишком много говорят.

    – Гнилой человек?

    – Ну, я его в «Спартаке» закрывал, подсрачниками гонял.

    – За что?

    – За длинный язык.

    – А говоришь, что он молчал.

    – Не на того просто нарвался.

    – Шутил над тобой?

    – Давно, не помню подробности. Чего-то в квадрате. Я ему: «Рот прикрой, молчи» – «Да-да-да» – «Хорошо. Подождем, когда тренировка закончится».

    Потом зашел в его номер, взял за горло и сказал: «Еще раз что-то скажешь… Смотри у меня» – «Все, понял». Тема закрылась.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Он принадлежал столичному клубу с 2006 по 2015-й год.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1294

      Bozigit 7 минут назад

      За чем это все? А еще профессионалы

      0
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      Рейтинг: +98

      кaстрюлька 13 минут назад

      Атикуса с Дзюбой только и гонять подсрачниками, ибо руками трогать онанистов - это значит на всю жизнь обфоршмачиться

      0
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      Рейтинг: +4428

      алдан2014 21 минуту назад

      Дзюбе щас не мешает подсрачников. Возомнил себя супер звездой. Никто не заметил сходства с Киркоровым?

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      Рейтинг: +3656

      serppion 22 минуты назад

      Мало было Деревяшке подсрачников, раз он в футболе остался.

      0
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      Рейтинг: +2981

      Nesterenko 27 минут назад

      Мало ли чё на тренировках было, там драки каждый раз, чё про это вспоминать. Бред

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      Рейтинг: +12133

      Литейный4 30 минут назад

      Это смотря кто кого гонял. Этот Хомич как футболист дупель пусто. Неликвид 500 уровня. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3304

      Блямба 33 минуты назад

      Подсрачниками гоняли Хомича..
      Плетикоса и Ковалевски..
      Ещё одна "КБ-легенда" решила напомнить о себе,любимом..
      Только великую фамилию опозорил .

      3
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      Рейтинг: +742

      OBOLEV 1 час назад

      Господи) Прошло много лет . Вы уже взрослые мальчики, а все пис*нами меряетесь.
      Мне было бы стыдно такое рассказывать. Жаль, что таким тупорям платят такие деньги, а мне нет;)))

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      Рейтинг: +2363

      Ziklop > OBOLEV 1 час назад

      зачем у тебя такая аватара ? если ты взрослый ?

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      Рейтинг: +742

      OBOLEV > Ziklop 51 минуту назад

      Хороший вопрос. Пожалуй тут внятного ответа не последует )

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      Рейтинг: +4765

      R_a_i_n > OBOLEV 41 минуту назад

      Может потому-что в душе ты всё ещё пацан и не прочь померяться письками?

      0
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      Рейтинг: +1366

      PNZ1985 1 час назад

      раскрылась истинная причина ухода рукоблуда

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      Рейтинг: +26314

      Боцман59rus 1 час назад

      _ подсрачн ки это можно, но по голове бить не нужно было, дурачкомвырос

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