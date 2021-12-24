Хомич: «Дзюбу в «Спартаке» гонял подсрачниками за длинный язык. Не на того нарвался»

Бывший вратарь «Спартака» Дмитрий Хомич рассказал о конфликте с молодым Артемом Дзюбой.

– Каким запомнил молодого Дзюбу?

– Никаким.

– Он боялся всего?

– Да. Интересно, кто раскрыл его, в «Спартаке» он молчал.

– Как относишься к его публичности?

– Я вообще не хочу про него говорить. Слишком много говорят.

– Гнилой человек?

– Ну, я его в «Спартаке» закрывал, подсрачниками гонял.

– За что?

– За длинный язык.

– А говоришь, что он молчал.

– Не на того просто нарвался.

– Шутил над тобой?

– Давно, не помню подробности. Чего-то в квадрате. Я ему: «Рот прикрой, молчи» – «Да-да-да» – «Хорошо. Подождем, когда тренировка закончится».

Потом зашел в его номер, взял за горло и сказал: «Еще раз что-то скажешь… Смотри у меня» – «Все, понял». Тема закрылась.