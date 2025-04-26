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РПЛ. «Спартак» проиграл дома ЦСКА (1:2) и выпал из топ-3

Вчера, 21:31
225

В матче 26-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 1:2.

В первом тайме Сауль Гуарирапа забил первый гол красно-синих на 44-й минуте. «Спартак» отыгрался на 87-й благодаря пенальти, реализованному Эсекьелем Барко. Спустя две минуты ЦСКА забил победный гол – отличился Кристиян Бистрович. В компенсированное время второго тайма у хозяев за второе предупреждение был удален Срджан Бабич.

Красно-синие опередили красно-белых в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА поднялся на 3-е место с 51 очком после 26 матчей. «Спартак» опустился на 4-ю строчку с 50 баллами.

Беспроигрышная серия ЦСКА достигла 13 матчей подряд.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гуарирапа, 44; 1:1 – Барко, 87 (с пенальти); 1:2 – Бистрович, 89.

Удаление: Бабич, 90+3 – нет.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
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Комментарии (225)
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fakeid
1745696844
Итак, я не поленился, составил перечень позорных рылов, которые сегодня извизжались на ветке зенита, но сюда рылов не высовывают, разве что разок хрюкнули - и в бачок сразу же! Номэд, Иван Петров 1986, slavа0508, rash1959, FWSPM, Тинез Розоп (она же жена пайета), anatolich72 (она же псина), FCSpartakM, NewLife, ivany4, andr45, ziborock (куда же без него!), уефан (хотя одну букву в его нике явно стоит заменить), docndoc, ДУБИНА (позорная цыганская), и на закуску СПАРТАЧИЩЕ, которая все время визжала про посмешище, не подозревая, что этим самым посмешищем окажется самый позорный клуп в истории спартаг. позор! гы-гы!
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BRO_football
1745697266
Краснодар, держись! Мы их держим! И свиней, и б*мжей! Не дадим им титул!
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Спартачище
1745697828
Чтобы стать чемпионами мало унизить болотный клупчик Надо и в дерби всея Руси побеждать оба раза в сезоне, и хачам с татарами не проигрывать Так что все сами упустили, кубок не исправит ощущений, да и далеко не факт, что получится Спасибо за сезон, несите следующий
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fakeid
1745698162
а вообще - это законно, что в премьер-лиге выступает клуб из ЖПЛ в розовых юбочках и стрингах? который, чтобы не вылететь в фнл, постоянно покупает судей, покупает вар, покупает левые пенальти, покупает левые удаления (как было с цска в первом круге, когда сразу 2 удаления купили). предлагаю вышвырнуть это посмешище туда, где им место - в ЖПЛ!
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Ровесник Романцева
1745698335
Нет защиты. Вратарь дырка.
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СильныйМозг
1745698430
Нормально, проснулся, а мясные сосанули. Спартачище в экстазе. :)))))
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Ровесник Романцева
1745698634
Защитники ЦСКА ложатся под удар. Не дают бить. А защитники Спартака ноль. Да и вратарь пригвоздили к линии ворот. Сделал бы два шага вперед. сократил бы угол обстрела. Там же Бистрович не смог через него перекинуть. Вообще на выходах не играет. А если вратарь дырка, то и защитники трясутся.
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Ровесник Романцева
1745698671
Бабич свое отыграл. Пусть едет куда хочет.
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fakeid
1745699241
стыд-то какой! позор! как теперь уснуть? как на улицу выйти? как людям в глаза смотреть? гы-гы!
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fakeid
1745701793
очень стыдно за спартаг! позор!
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