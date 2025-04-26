РПЛ. «Спартак» проиграл дома ЦСКА (1:2) и выпал из топ-3

В матче 26-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 1:2.

В первом тайме Сауль Гуарирапа забил первый гол красно-синих на 44-й минуте. «Спартак» отыгрался на 87-й благодаря пенальти, реализованному Эсекьелем Барко. Спустя две минуты ЦСКА забил победный гол – отличился Кристиян Бистрович. В компенсированное время второго тайма у хозяев за второе предупреждение был удален Срджан Бабич.

Красно-синие опередили красно-белых в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА поднялся на 3-е место с 51 очком после 26 матчей. «Спартак» опустился на 4-ю строчку с 50 баллами.

Беспроигрышная серия ЦСКА достигла 13 матчей подряд.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гуарирапа, 44; 1:1 – Барко, 87 (с пенальти); 1:2 – Бистрович, 89.

Удаление: Бабич, 90+3 – нет.

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