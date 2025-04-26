Гвардиола и его жена передумали разводиться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола налаживает отношения с супругой Кристиной Серра.
Пара решила дать браку второй шанс. Пеп недавно провел три дня в Барселоне – медиа считают, что в это время шел примирительный процесс между супругами.
- Ранее сообщалось, что испанский специалист расстался с Кристиной Серрой, с которой состоял в браке с 1994 года.
- Решение о разводе было принято в декабре 2024-го.
- Это произошло в тот момент, когда у «Сити» была серия из неудачных матчей.
Источник: Daily Mail