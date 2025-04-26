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Гвардиола и его жена передумали разводиться

Сегодня, 13:17
5

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола налаживает отношения с супругой Кристиной Серра.

Пара решила дать браку второй шанс. Пеп недавно провел три дня в Барселоне – медиа считают, что в это время шел примирительный процесс между супругами.

  • Ранее сообщалось, что испанский специалист расстался с Кристиной Серрой, с которой состоял в браке с 1994 года.
  • Решение о разводе было принято в декабре 2024-го.
  • Это произошло в тот момент, когда у «Сити» была серия из неудачных матчей.

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Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
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Комментарии (5)
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Veron_HS
1745664306
шейхи не дали миллиард на обновление семейного состава, придется играть с той кто есть
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СильныйМозг
1745664887
Гвардиола завидный муж. Может пальцем махнуть и всякие номэд и спартач80 будут топтаться как кошечки, во время гулянки, перед ним и хрюкать.
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