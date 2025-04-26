Гвардиола и его жена передумали разводиться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола налаживает отношения с супругой Кристиной Серра.

Пара решила дать браку второй шанс. Пеп недавно провел три дня в Барселоне – медиа считают, что в это время шел примирительный процесс между супругами.