Семак обвинил лидеров «Зенита» в ничьей с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак связал ничью с «Динамо» (1:1) с неудачной игрой лидеров команды.

«Безусловно, многое зависит от игры лидеров. Когда есть общекомандная скорость, быстрое движение и принятие решений, тогда игра смотрится поинтереснее. И сегодня этого не хватило. Тот же Вендел сегодня провел не лучший свой матч. Конечно, мы зависимы от лидеров – и от Глушенкова, и от Вендела. Когда у лидеров не получается провести матч на высоком для себя уровне, игра по-другому смотрится. Сегодня сложно было выделить кого-то, кто сыграл здорово.

До забитого мяча качество игры было нормальным. Мы видели то, что хотели. После забитого мяча, к сожалению, мы слишком низко опустились, стали менее агрессивно встречать, позволили сопернику забить мяч. После этого игра стала носить сумбурный характер.

В концовке попытались освежить игру в атаке, но и у наших ворот было пару очень опасных контратак. В концовке была нервная игра, поэтому результат, наверное, справедлив. Но для нас это, конечно, неутешительный результат в той ситуации, в которой мы находимся», – сказал Семак.