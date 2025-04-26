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Семак обвинил лидеров «Зенита» в ничьей с «Динамо»

Сегодня, 18:34
19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак связал ничью с «Динамо» (1:1) с неудачной игрой лидеров команды.

«Безусловно, многое зависит от игры лидеров. Когда есть общекомандная скорость, быстрое движение и принятие решений, тогда игра смотрится поинтереснее. И сегодня этого не хватило. Тот же Вендел сегодня провел не лучший свой матч. Конечно, мы зависимы от лидеров – и от Глушенкова, и от Вендела. Когда у лидеров не получается провести матч на высоком для себя уровне, игра по-другому смотрится. Сегодня сложно было выделить кого-то, кто сыграл здорово.

До забитого мяча качество игры было нормальным. Мы видели то, что хотели. После забитого мяча, к сожалению, мы слишком низко опустились, стали менее агрессивно встречать, позволили сопернику забить мяч. После этого игра стала носить сумбурный характер.

В концовке попытались освежить игру в атаке, но и у наших ворот было пару очень опасных контратак. В концовке была нервная игра, поэтому результат, наверное, справедлив. Но для нас это, конечно, неутешительный результат в той ситуации, в которой мы находимся», – сказал Семак.

  • «Зенит» отстает от 1-го места на 4 очка.
  • Впереди у петербуржцев кубковый матч с ЦСКА.
  • Ближайший соперник по РПЛ – «Пари НН» (4 мая).

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Семак Сергей
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Комментарии (19)
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Бриг
1745683444
Мы пытались... Тренер просто убрал нормальных игроков и выпустил кучу хлама. Это попытка?
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Мордаванин
1745683450
гавноработа с личным составом потомучто))
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Спартачище
1745683737
Пошла наружу гниль в болотном клупчике На потеху всей стране
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Фердя
1745683759
Всё зависит от папы Миллера…если он встанет с правой ноги, то виноваты лидеры а вот если с левой ноги, то правая даст пендаля Семаку…чтобы он не гнал на лидеров!
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Жорик секс обжорик
1745684111
это он про Соболя-Дельфина?
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subbotaspartak
1745684353
Тренер обвиняет игроков... Как то стрёмно.
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Интерес
1745684819
"Сработала всё-таки хреновина!" Дядя Вова из "Кин-Дза-Дза".
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Городовой
1745685415
Если Глушенков - лидер команды, зачем вбухали сотни миллионов за иностранцев?
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Таарон
1745687187
Зря Семак не дал доиграть Глушенкову, зря
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neveldomha
1745689960
Ничья не на пустом месте возниклаю. После первого гола добивай мусоров. А они встали как с химозными. И вот вам результат. Не все потеряно. Но сцуки поймите все в ваших ногах. По щекам забравшимся отхлестать хорошенькой на отмашь. *********
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