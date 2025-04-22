«Спартак» отстранил игрока, новая цель Дзюбы, рекордное предложение «Ман Сити» и другие новости

Букмекеры обновили шансы команд на титул РПЛ

«Крылья» планируют оставить Осинькина на следующий сезон

«Спартак» заинтересовался хавбеком сборной Чили

Матчи Серии A отменили из-за смерти Папы Римского

«Манчестер Сити» готов заплатить 230 миллионов за полузащитника «Барселоны»

«Спартак» отстранил полузащитника от основы и выставил на трансфер

Раскрыта новая цель Дзюбы

Названы кандидаты на замену Анчелотти в «Реале»

Определен показатель, по которому «Спартак» – худшая команда РПЛ

Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal