Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Сегодня, 01:15

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».

Лидером остался нападающий «Барселоны» Рафинья. Без изменений и в топ-3 – там Усман Дембеле и Ламин Ямаль.

Значительно улучшил свои позиции форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, перескочивший с 9-го на 4-е место.

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

  1. Рафинья («Барселона»)
  2. Усман Дембеле («ПСЖ»)
  3. Ламин Ямаль («Барселона»)
  4. Лаутаро Мартинес («Интер»)
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  6. Роберт Левандовски («Барселона»)
  7. Педри («Барселона»)
  8. Деклан Райс («Арсенал»)
  9. Гарри Кейн («Бавария»)
  10. Килиан Мбаппе («Реал»)

Еще по теме:
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal 3
«Барселона» определилась с ценой на Рафинью 2
Гвардиола одобрил трансфер в «Манчестер Сити» главного фаворита на «Золотой мяч» 1
Источник: Goal
Испания. Примера Рейтинг Реал Бавария Арсенал Ливерпуль Интер ПСЖ Барселона Левандовски Роберт Кейн Гарри Салах Мохамед Дембеле Усман Мбаппе Килиан Райс Деклан Рафинья Мартинес Лаутаро Педри Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» отстранил игрока, новая цель Дзюбы, рекордное предложение «Ман Сити» и другие новости
01:30
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
01:15
«Манчестер Юнайтед» рассматривает семь вариантов усиления атаки
00:47
1
Бубнов поставил оценку «Спартаку» за матч с «Акроном»
00:33
1
Моуринью отреагировал на смерть Папы Римского
00:20
3
Варди одним словом охарактеризовал досрочный вылет «Лестера» из АПЛ
Вчера, 23:46
1
Селюк: «У ЦСКА должны отнять два очка»
Вчера, 23:36
4
Фигу назвал главного фаворита Лиги чемпионов
Вчера, 23:19
1
«Бавария» определилась с альтернативой для Вирца – это воспитанник «Барселоны»
Вчера, 22:56
Сафонов прокомментировал победу над командой Кузяева
Вчера, 22:26
1
Все новости
Все новости
В «Сосьедаде» верят в Захаряна: «У нас он станет звездой, несмотря на страшную травму»
Вчера, 23:29
Названы кандидаты на замену Анчелотти в «Реале»
Вчера, 21:32
2
Стало известно, когда восстановится Захарян
Вчера, 18:27
Болельщики «Реала» освистали Мбаппе
Вчера, 00:21
Примера. «Реал» вырвал победу над «Атлетиком» (1:0) на 93-й минуте
20 апреля
1
«Реал» хочет подписать обладателя «Золотого мяча» летом
20 апреля
Раскрыт диагноз травмы Левандовского – он пропустит матч против «Реала»
20 апреля
1
Названо условие для увольнения Анчелотти из «Реала» в ближайшие дни
20 апреля
4
Левандовски может пропустить финал Кубка Испании против «Реала»
20 апреля
Флик оценил победу «Барселоны» над «Сельтой» со счетом 4:3
20 апреля
Примера. «Барселона» вырвала победу над «Сельтой» на 98-й минуте (4:3), уступая 1:3
19 апреля
12
Фото«Реал» опережает «Барселону» на 6 очков в таблице Примеры без ВАР
19 апреля
1
Реакция Анчелотти на слухи о летнем уходе из «Реала» в сборную Бразилии
19 апреля
Три топ-клуба Европы поспорят за испанского вратаря
19 апреля
Сторона Алонсо провела переговоры с «Реалом»
18 апреля
1
Агент Клоппа сделал заявление насчет возможного назначения Юргена в «Реал»
18 апреля
2
Анчелотти может остаться в «Реале», но при одном условии
17 апреля
Названа дата ухода Анчелотти из «Реала»
17 апреля
2
Винисиус побил рекорд Роналдо
17 апреля
Клопп готов тренировать только две команды
16 апреля
2
В «Атлетико» определились с будущим Гризманна
16 апреля
2
Вице-президент «Барселоны» недоволен наказанием Мбаппе: «Это позор»
16 апреля
2
В Испании назвали срок дисквалификации Мбаппе
15 апреля
Мбаппе попросил «Реал» купить его партнера по сборной Франции
15 апреля
1
Флик оценил тела Левандовского и Роналду
15 апреля
4
Известный инсайдер оценил вероятность ухода Анчелотти из «Реала»
15 апреля
Два основных игрока «Реала» едва не подрались на тренировке
15 апреля
1
Примера. «Атлетико» одержал волевую победу над последней командой чемпионата
14 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 