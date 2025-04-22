Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».

Лидером остался нападающий «Барселоны» Рафинья. Без изменений и в топ-3 – там Усман Дембеле и Ламин Ямаль.

Значительно улучшил свои позиции форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, перескочивший с 9-го на 4-е место.

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.