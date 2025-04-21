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Раскрыта новая цель Дзюбы

Сегодня, 17:03
5

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман раскрыл следующую голевую цель игрока.

«Мотивации Дзюбе не занимать. Он уже поставил новую цель по голам – 250 мячей. Если Артем ее достигнет и примет решение продолжать карьеру, то появятся новые планки: 260 голов и так далее. Проблем с постановкой новых целей для рекордов нет. Это всегда мотивирует. Но главное – удовольствие, которое Артем получает от футбола. Он реально кайфует от больших матчей, когда много зрителей, крутая атмосфера.

Так что ждем окончания сезона. Думаю, что в течение мая будем думать по поводу будущего и продолжения карьеры. Лично мне хочется верить, что Дзюба еще минимум сезон отыграет, а дальше посмотрим, к чему это приведет», – сказал Гольдман.

  • Дзюба в этом году стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
  • Летом игрок станет свободным агентом.
  • В августе Дзюбе исполнится 37 лет.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (5)
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...уефан
1745246642
...прочитав заголовок, подумал -"Шо?! Опять?!"(с)...
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СильныйМозг
1745246845
А чё не 1000 шайб?
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Номэд
1745250049
Хорошо бздюбе рекорды ставить, стоишь себе спокойно в штрафной, распихивая локтями соперников и ждешь, когда прилетевший мяч от его башки в ворота залетит.
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Каратель помойников
1745251089
Раскрыта новая цель Дзюбы - натянуть в прямом эфире княгиню и фукеда))))
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