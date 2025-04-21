Раскрыта новая цель Дзюбы

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман раскрыл следующую голевую цель игрока.

«Мотивации Дзюбе не занимать. Он уже поставил новую цель по голам – 250 мячей. Если Артем ее достигнет и примет решение продолжать карьеру, то появятся новые планки: 260 голов и так далее. Проблем с постановкой новых целей для рекордов нет. Это всегда мотивирует. Но главное – удовольствие, которое Артем получает от футбола. Он реально кайфует от больших матчей, когда много зрителей, крутая атмосфера.

Так что ждем окончания сезона. Думаю, что в течение мая будем думать по поводу будущего и продолжения карьеры. Лично мне хочется верить, что Дзюба еще минимум сезон отыграет, а дальше посмотрим, к чему это приведет», – сказал Гольдман.