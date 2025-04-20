Ремонтада «Спартака», Головин стал запасным, Роналду может вернуться в АПЛ и другие новости

Врач оценила клиническую картину Соболева: «Крайне сложный случай».

Роналду может летом перейти в «Челси» или «Манчестер Сити».

У «Зенита» хотят забрать ключевого легионера.

ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Зенит» – «Краснодар».

Агент Джикии жестко ответил инвестору «Химок».

Дзюба забил 238-й гол в карьере – в ворота «Спартака».

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова победил и укрепил лидерство в чемпионате Китая.

РПЛ. «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Акроном» (3:2) благодаря пенальти на 94-й минуте.

Примера. «Барселона» вырвала победу над «Сельтой» на 98-й минуте (4:3), уступая 1:3.

РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (3:1).

Головин стал в «Монако» запасным.

Игрок «Акрона» – после поражения от «Спартака»: «Тяжело, когда 11 человек против 12».