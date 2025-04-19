РПЛ. «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Акроном» (3:2) благодаря пенальти на 94-й минуте

«Спартак» переиграл «Акрон» в гостевой игре 25-го тура чемпионата России.
Команда из Тольятти вела 2:0, но москвичи сумели не только отыграться, но и вырвать победу в компенсированное время.
В активе 36-летнего Артема Дзюбы гол + ассист.
Эсекьель Барко сначала не реализовал пенальти, а затем забил победный мяч с 11-метрового.
«Спартак» набрал 50 очков и догнал «Зенит». «Акрон» остался на девятом месте в таблице РПЛ.
Россия. РПЛ. 25-й тур
Акрон (Тольятти) – Спартак (Москва) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Дзюба (с пенальти), 23; 2:0 – Пестряков, 29; 2:1 – Бонгонда, 39; 2:2 – Джурасович (в свои ворота), 61; 2:3 – Барко (с пенальти), 90+4.
Незабитый пенальти: нет – Барко, 45+5.
Источник: «Бомбардир»