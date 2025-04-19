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  • РПЛ. «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Акроном» (3:2) благодаря пенальти на 94-й минуте

РПЛ. «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Акроном» (3:2) благодаря пенальти на 94-й минуте

Сегодня, 16:30
233

«Спартак» переиграл «Акрон» в гостевой игре 25-го тура чемпионата России.

Команда из Тольятти вела 2:0, но москвичи сумели не только отыграться, но и вырвать победу в компенсированное время.

В активе 36-летнего Артема Дзюбы гол + ассист.

Эсекьель Барко сначала не реализовал пенальти, а затем забил победный мяч с 11-метрового.

«Спартак» набрал 50 очков и догнал «Зенит». «Акрон» остался на девятом месте в таблице РПЛ.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Акрон (Тольятти) – Спартак (Москва) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба (с пенальти), 23; 2:0 – Пестряков, 29; 2:1 – Бонгонда, 39; 2:2 – Джурасович (в свои ворота), 61; 2:3 – Барко (с пенальти), 90+4.

Незабитый пенальти: нет – Барко, 45+5.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон
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Комментарии (235)
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Янвapь 62
1745076241
То, что свини - лидеры РПЛ по пенальти они никак не комментируют ? Хрюкните, падлы двуличные, что-нибудь на эту тему
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Янвapь 62
1745076257
Какое жуткое позорное судилище. Тушинские недоделки вышли в лидеры РПЛ по липовым пенальти - 9 шт. Сухой - трусливая свиношлюшка, полностью выполнившая установку РФС по судейству в отношении свиней
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рылы
1745076396
ещё бы бокоев не попал в штангу при выходе 1-на-1. щас бы тут визжали, ага. вообще рыл не высунули бы!
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рылы
1745076411
позор свинохвостым!
Ответить
Янвapь 62
1745077035
Теперь позорным хрякам, как и в концовке прошлого чемпионата, "неподкупные" судьи будут в каждой игре левые пенали дарить
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Каратель помойников
1745077567
С победой красно- белые!! А болотные вшивые гомики сосите бибу друг у друга)
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АлексМак
1745077604
...как всегда, помощь Сраптаку. Хорошо так финансируют судейский корпус, и на постоянной основе.
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СильныйМозг
1745077954
Я же сказал как все будет, Спартак не смог судья поможет. Уши у клуба будут и у болельщиков, как у слона, в конце сезона. Даже боюсь представить, что будет с жопой и за нее, тоже тянут.
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BarStep
1745078483
Не смотрел., но не удивлен… Судя как хрюкатые нахваливают Сухого - значит всё прошло по их плану
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рылы
1745079945
и им ещё хватает наглости хрюкать!
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