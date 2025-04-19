Игрок «Акрона» – после поражения от «Спартака»: «Тяжело, когда 11 человек против 12»

Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

«Акрон» вел 2:0.

«Спартак» дважды бил пенальти.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец.

– Ничья никого не устраивала. Мы хотели выиграть. Тем более по такой игре, когда до конца верили, что мы можем взять три очка. Но тяжело играть, когда на поле 11 человек против 12.

– Что вы имеете в виду?

– Когда три человека в желтых маечках абсолютно нагло помогают сопернику весь матч. Все спорные эпизоды в пользу «Спартака». По пенальти скорее вопросов нет, но как главный арбитр вeл игру, конечно... Нашим людям попадают в голову, а он игру не останавливает. Как падают игроки «Спартака», сразу свисток.