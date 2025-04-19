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  • Игрок «Акрона» – после поражения от «Спартака»: «Тяжело, когда 11 человек против 12»

Игрок «Акрона» – после поражения от «Спартака»: «Тяжело, когда 11 человек против 12»

Вчера, 22:47
12

Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

– Ничья никого не устраивала. Мы хотели выиграть. Тем более по такой игре, когда до конца верили, что мы можем взять три очка. Но тяжело играть, когда на поле 11 человек против 12.

– Что вы имеете в виду?

– Когда три человека в желтых маечках абсолютно нагло помогают сопернику весь матч. Все спорные эпизоды в пользу «Спартака». По пенальти скорее вопросов нет, но как главный арбитр вeл игру, конечно... Нашим людям попадают в голову, а он игру не останавливает. Как падают игроки «Спартака», сразу свисток.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Данилин Кирилл
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Комментарии (12)
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FWSPM
1745092311
тогда уже 15 а не 12 чего мелочится
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timon2401
1745092420
Видимо этот «игрок Акрона» часто в Питере бывает…. Там после поражений обычно виноваты все кроме них…играть учись, бездарь, а не на судей клевещи
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alex1951
1745092760
Товарищ Данилин! Идите в Ж. Это футбол ... Случилось с Акроном в игре скажем с Зенитом и судья дал вам 3 пенальти , вы бы свои ****....ща даже не открывали. Так что спокуха...Радуйтесь,что Премьере останетесь...Где то так.
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Ловкий Бубен
1745094422
Зато как Спартаку легко , все время с12 игроками, вот это да , по два пенальти за игру , один не забили ну второй то точно должны
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партизан84
1745095129
да это он про автогол)
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