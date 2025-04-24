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Глушаков – о судьях РПЛ: «Они убивают друг друга»

Сегодня, 01:17

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о спорном пенальти в ворота московской команды в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

  • Матч обслуживал Алексей Сухой.
  • Он не зафиксировал фол Наиля Умярова против Артема Дзюбы в середине первого тайма.
  • После вмешательства ВАР судья изменил решение.

«Меня удивляет, когда судьи сидят перед игрой вместе: переодеваются, разговаривают, общаются. После игры выпивают, отдыхают, в семинарах участвуют.

А потом на ВАР в спорных эпизодах подставы делают. Они убивают друг друга», – заявил Глушаков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дзюба Артем Глушаков Денис
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