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  • Канчельскис раскритиковал Дзюбу: «Даже Батистута и Кантона себе такого не позволяли»

Канчельскис раскритиковал Дзюбу: «Даже Батистута и Кантона себе такого не позволяли»

Сегодня, 20:35
3

Андрей Канчельскис остался недоволен поведением форварда «Акрона» Артема Дзюбы в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

  • Дзюба в этой игре оформил 1+1.
  • После забитого мяча с пенальти он показал специальную майку с надписью «Был лось. 266. Стал лев. 267».
  • Вероятно, Дзюба посчитал, что этот гол позволил ему побить рекорд Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионате России.

«В нашем футболе много клоунады, поэтому ничему не удивляюсь. Празднование Дзюбы некрасиво, все зависит от воспитания.

Я играл с Батистутой, Кантона, даже они себе такого не позволяли и майки не показывали. Блохин в свое время ничего никому не говорил, а спокойно играл.

У Дзюбы нет воспитания, для меня это некрасиво. Овечкин побил рекорд Гретцки, но он не показал ему майку с надписью «Я тебя поимел», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Акрон Дзюба Артем Канчельскис Андрей
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Комментарии (3)
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Черкизовский Кот
1745430129
Если Дзюба считает себя лучшим, то ему показаЛОСЬ.
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fakeid
1745430228
да, как гнида себя повёл.
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VVM1964
1745430352
"О времена, о нравы !((("(с)...
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