Канчельскис раскритиковал Дзюбу: «Даже Батистута и Кантона себе такого не позволяли»

Андрей Канчельскис остался недоволен поведением форварда «Акрона» Артема Дзюбы в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

Дзюба в этой игре оформил 1+1.

После забитого мяча с пенальти он показал специальную майку с надписью «Был лось. 266. Стал лев. 267».

Вероятно, Дзюба посчитал, что этот гол позволил ему побить рекорд Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионате России.

«В нашем футболе много клоунады, поэтому ничему не удивляюсь. Празднование Дзюбы некрасиво, все зависит от воспитания.

Я играл с Батистутой, Кантона, даже они себе такого не позволяли и майки не показывали. Блохин в свое время ничего никому не говорил, а спокойно играл.

У Дзюбы нет воспитания, для меня это некрасиво. Овечкин побил рекорд Гретцки, но он не показал ему майку с надписью «Я тебя поимел», – сказал Канчельскис.