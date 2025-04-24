Бубнов высмеял Дзюбу

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на поведение форварда «Акрона» Артема Дзюбы в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

Дзюба в этой игре оформил 1+1.

После забитого мяча с пенальти он показал специальную майку с надписью «Был лось. 266. Стал лев. 267».

Вероятно, Дзюба посчитал, что этот гол позволил ему побить рекорд Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионате России.

«Видимо, Артемке не дает покоя царство Шурика Мостового. Но он царь футбола – все, трон занят.

А Артемка – царь зверей. Лев же царь зверей – вот он себе это и придумал», – сказал Бубнов.