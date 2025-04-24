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Бубнов высмеял Дзюбу

Сегодня, 16:29
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на поведение форварда «Акрона» Артема Дзюбы в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

  • Дзюба в этой игре оформил 1+1.
  • После забитого мяча с пенальти он показал специальную майку с надписью «Был лось. 266. Стал лев. 267».
  • Вероятно, Дзюба посчитал, что этот гол позволил ему побить рекорд Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионате России.

«Видимо, Артемке не дает покоя царство Шурика Мостового. Но он царь футбола – все, трон занят.

А Артемка – царь зверей. Лев же царь зверей – вот он себе это и придумал», – сказал Бубнов.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дзюба Артем Бубнов Александр
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Комментарии (9)
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СильныйМозг
1745501544
Бубнов вернулся, теперь рот не закрыть. Смотрите в кино "Возвращение Бубнова".
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subbotaspartak
1745501950
А Артемка – царь зверей.... К примеру шакал - это зверь?
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Номэд
1745502272
Причем лев голубого разлива. Ну вы поняли какого клуба.
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Янвapь 62
1745502971
Теперь Дзюба будет унижать старого шизофреника также, как и гиеновича
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ivany4
1745503919
Как дети малые... хоть и яйца седые.))
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