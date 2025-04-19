РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (3:1)

«Краснодар» победил «Ахмат» со счетом 3:1 в матче 25-го тура РПЛ.

Счет открыли хозяева на 40-й минуте – отличился Джон Кордоба. «Ахмат» отыгрался на 52-й благодаря мячу Георгия Мелкадзе.

Победный гол «Краснодара» забил Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 78-й. Еще один мяч у «быков» забил на 80-й Кевин Ленини.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 55 очками после 25 туров. Команда оторвалась на 5 очков от «Спартака» и «Зенита». Петербуржцы провели на игру меньше.

«Ахмат» прервал беспроигрышную серию в РПЛ, которая составила 8 матчей подряд. Грозненцы занимают 13-е место с 23 очками.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кордоба, 40; 1:1 – Мелкадзе, 52; 2:1 – Сперцян, 78 (с пенальти); 3:1 – Ленини, 80.

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