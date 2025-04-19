Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Прогнозы на футбол КП
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (3:1)

Сегодня, 21:28
40

«Краснодар» победил «Ахмат» со счетом 3:1 в матче 25-го тура РПЛ.

Счет открыли хозяева на 40-й минуте – отличился Джон Кордоба. «Ахмат» отыгрался на 52-й благодаря мячу Георгия Мелкадзе.

Победный гол «Краснодара» забил Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 78-й. Еще один мяч у «быков» забил на 80-й Кевин Ленини.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 55 очками после 25 туров. Команда оторвалась на 5 очков от «Спартака» и «Зенита». Петербуржцы провели на игру меньше.

«Ахмат» прервал беспроигрышную серию в РПЛ, которая составила 8 матчей подряд. Грозненцы занимают 13-е место с 23 очками.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кордоба, 40; 1:1 – Мелкадзе, 52; 2:1 – Сперцян, 78 (с пенальти); 3:1 – Ленини, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Ахматом»
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 19 апреля 2
«Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар
Рекомендуем
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алим Терек
1745088256
Краснодар безусловно выглядел лучше,но пеналь в его ворота был вполне реальным,почему не назначили,одному богу и судье известно.
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1745088349
ФКГазпромФламенго может проиграть в юбилейный год чемпионат
Ответить
Pourquoi pas
1745088717
Краснодар с победой! Ахмату - бороться!
Ответить
k611
1745088797
Краснодар играл с желанием реабилитироваться за прошлый матч. Победа закономерна.
Ответить
neveldomha
1745088801
Бычьё слили кубок и за счет этого пытаются выйти на золото. Нет ребята дохлый бычек ещё ляжет и не раз.
Ответить
ySS
1745088876
С победой, Краснодар! Продавили очень неуступчивый Ахмат.
Ответить
andr2112
1745088919
Краснодар, конечное, молодец. С победой! Но осадок от такой победы есть и заключается в двух эпизодах: Во-первых, почему Москаль поставил пенальти в ворота Ахмата (то ли почувствовал, что Быки поплыли при счете 1:1, то ли по чьей то указке) и это спустя 10 минут после возможного нарушения. Во-вторых, на Мелкадзе был такой же фол, как и в матче Акрон- Спартак. И у у меня пожелание к судьям, чтобы они хотя бы договаривались с собой за что ставить пенальти, а за что -нет. А то получается то ли Сухой-кривой, то ли Москалев-....)
Ответить
Artemka444
1745089891
Да каждый судья по своему судит, все как обычно!!!
Ответить
Дубина
1745090326
У блохастых если у кого пенальти кому им не нравится значит ни когда не чего не было! А вот если им ставят всегда все правильно и за дело!!! Позор вшивому аля-бзяниту! НЫТЬ....
Ответить
ZAITZEFF2011
1745091424
Хочется сказать, что Краснодар с такой игрой не сможет взять золото чемпионата.Игра хорошая, но следующие соперники будут сильнее.По игре- ничья, по реализации моментов- победа Краснодара.
Ответить
Главные новости
Игрок «Акрона» – после поражения от «Спартака»: «Тяжело, когда 11 человек против 12»
22:47
Список всех побед «Спартака» в РПЛ с -2 гола за последние 20 лет
22:13
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после волевой победы над «Акроном»
22:05
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (3:1)
21:28
40
Пономарев предсказал, что «Спартак» останется без медалей: «Отсырел у них порох»
21:13
7
Дзюба – игрокам «Акрона»: «ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает»
20:51
11
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Гавр» Кузяева (2:1)
20:05
1
Тренер «Акрона» недоволен судейством в матче со «Спартаком»
19:45
5
Примера. «Барселона» вырвала победу над «Сельтой» на 98-й минуте (4:3), уступая 1:3
19:19
9
РПЛ. «Локомотив» в большинстве разгромил «Пари НН» (3:0)
19:04
14
Все новости
Все новости
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Ахматом»
22:40
Личка высказался о возможном уходе из «Динамо»
22:24
Агент Батракова верит, что Алексей станет вторым Лоськовым
21:57
1
Радимов предложил наказать игрока РПЛ двумя годами тюрьмы
21:44
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Пари НН»
20:38
Гендиректор «Пари НН» ответил на вопрос о будущем Гончаренко
20:29
Тренер «Акрона» недоволен судейством в матче со «Спартаком»
19:45
5
«Спартак» одним словом описал волевую победу над «Акроном»
19:28
12
РПЛ. «Локомотив» в большинстве разгромил «Пари НН» (3:0)
19:04
14
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
19:03
Игрок «Пари НН» – в перерыве матча с «Локо»: «Судья прибил, даже соперникам смешно от происходящего»
18:40
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 19 апреля
18:30
2
Дзюба – после поражения от «Спартака»: «Мы знаем, кто лучший был на поле»
18:18
24
Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Акроном»
18:11
14
Тренер «Акрона» прокомментировал упущенные 2:0 против «Спартака»
18:06
3
Мостовой назвал «тупыми» пенальти в ворота «Акрона»
18:00
5
Бывший судья ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота «Акрона»
17:48
16
Тренеру «Спартака» могут продлить срок дисквалификации
17:33
12
Реакция Дзюбы на поражение «Акрона» от «Спартака»
17:22
23
Помазун оценил свой дебют за «Спартак»
17:00
11
ВидеоФедотов проанализировал спорный пенальти в матче «Акрон» – «Спартак»
16:43
16
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
16:31
3
РПЛ. «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Акроном» (3:2) благодаря пенальти на 94-й минуте
16:30
243
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Пари НН»: 19 апреля
15:53
В «Химках» объяснили значение внешнего управления РПЛ
15:51
Видео«Спартак» не реализовал пенальти во втором матче РПЛ подряд
15:42
3
ВидеоДзюба показал специальную майку после гола в ворота «Спартака»
15:29
11
Слишкович прокомментировал волевую победу «Оренбурга» над «Динамо Мх»
15:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 