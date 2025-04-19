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  • Примера. «Барселона» вырвала победу над «Сельтой» на 98-й минуте (4:3), уступая 1:3

Примера. «Барселона» вырвала победу над «Сельтой» на 98-й минуте (4:3), уступая 1:3

Сегодня, 19:19
2

«Барселона» вырвала победу над «Сельтой» в 32-м туре Примеры. Каталонцы уступали в два мяча.

Победный гол каталонцев забил Рафинья с пенальти на 90+8 минуте.

У «Сельты» хет-трик оформил Борха Иглесиас. Это второй хет-трик в ворота «Барселоны» за неделю.

«Барселона» лидирует с семиочковым отрывом, но у «Реала», идущего вторым, матч в запасе. «Сельта» занимает седьмую строчку.

Испания. Примера .32-й тур

Барселона – Сельта – 4:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Торрес, 12; 1:1 – Иглесиас, 15; 1:2 – Иглесиас, 52; 1:3 – Иглесиас, 62; 2:3 – Ольмо, 64; 3:3 – Рафинья, 68; 4:3 – Рафинья, 90+8 (с пенальти).

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Барселона
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Комментарии (5)
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Semenycch
1745079681
Барселону рефери тоже тянут за свинячьи уши?
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В "Спартаке" играют прост
1745079796
Барселона очередных отправила в нокаут!!! В этом году Барса квадрупл заберет...змеи из Реала будут плакать. Барса насилует всех на своём пути
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Alex Flash
1745079839
второй спектакль за сегодня. поребрики и здесь свое гы-гы умудрились вставить
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Цугундeр
1745080064
)) Прям, как Спартак. Не ,ну Спартак неимоверно круче.)
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