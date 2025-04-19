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Агент Джикии жестко ответил инвестору «Химок»

Сегодня, 12:24
4

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, уличил инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова в «неадекватной позиции».

  • Игроки устраивали бойкот из-за долгов по зарплате.
  • Они вернулись к тренировкам только после вмешательства президента РПЛ Александра Алаева.
  • Ранее Садыгов заявил, что футболисты раздувают историю, чтобы перекрыть свою неудачную игру.

– Как вы реагируете на заявление Садыгова?

– Любой нормальный человек понимает, что перекладывать с больной головы на здоровую – такое себе.

В «Химках» уже давно есть проблемы, акционеру нужно было решить свои вопросы. Это никак не оправдывает того, что он прекратил финансировать клуб и оставил ребят без зарплаты.

Первые один‑два месяца ребята спокойно реагировали, играли, никак не высказывались. Когда все мыслимые и немыслимые сроки прошли, ребята захотели понимания.

Нельзя связывать какие‑то две игры и увольнение тренера с их позицией. Увольнение Артиги послужило триггером к тому, что футболисты решили разобраться в ситуации.

Всe происходит из‑за того, что акционер не смог обеспечить финансирование. Это высказывание – перекладывание с больной головы на здоровую.

Было понятно, что акционер повел себя некорректно, еще после его встречи с футболистами. Тогда было понятно, что его позиция не совсем адекватная.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Джикия Георгий
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Комментарии (4)
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СильныйМозг
1745055282
Да в мАскве и подмАсковье вообще нет адекватных людей.
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...уефан
1745055388
...фишка Джикии - хорошие агенты!...
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Боцман59rus
1745056461
_ всех агентов переквалифицировать в иноагентов и в солнечный Соликамск валить лес
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FFR
1745061982
Я одного не понимаю, Туфан Садыгов не владелец, просто инвестор, а вернее, как говорил Червиченко меценат, который безвозмездно, без какой-нибудь прибыли тратит свои деньги на клуб. А что он обязан тратить свои личные деньги на клуб? Нет, у него нет таких обязательств. Когда он зарабатывал нормально, помогал клубу. Теперь по известным причинам не дают ему зарабатывать, и он не может помочь клубу. Так, тогда что мы от него хотим? Химкам нужно найти спонсоров или же руководство области должно выделить средства на существование клуба.
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