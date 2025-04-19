Агент Джикии жестко ответил инвестору «Химок»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, уличил инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова в «неадекватной позиции».

Игроки устраивали бойкот из-за долгов по зарплате.

Они вернулись к тренировкам только после вмешательства президента РПЛ Александра Алаева.

Ранее Садыгов заявил, что футболисты раздувают историю, чтобы перекрыть свою неудачную игру.

– Как вы реагируете на заявление Садыгова?

– Любой нормальный человек понимает, что перекладывать с больной головы на здоровую – такое себе.

В «Химках» уже давно есть проблемы, акционеру нужно было решить свои вопросы. Это никак не оправдывает того, что он прекратил финансировать клуб и оставил ребят без зарплаты.

Первые один‑два месяца ребята спокойно реагировали, играли, никак не высказывались. Когда все мыслимые и немыслимые сроки прошли, ребята захотели понимания.

Нельзя связывать какие‑то две игры и увольнение тренера с их позицией. Увольнение Артиги послужило триггером к тому, что футболисты решили разобраться в ситуации.

Всe происходит из‑за того, что акционер не смог обеспечить финансирование. Это высказывание – перекладывание с больной головы на здоровую.

Было понятно, что акционер повел себя некорректно, еще после его встречи с футболистами. Тогда было понятно, что его позиция не совсем адекватная.