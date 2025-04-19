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  • Врач оценила клиническую картину Соболева: «Крайне сложный случай»

Врач оценила клиническую картину Соболева: «Крайне сложный случай»

Вчера, 23:23
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Фарида Османова, сооснователь стоматологической клиники «Ильфа» и врач-ортодонт Александра Соболева, раскрыла детали реставрации зубов игрока.

«Александр Соболев обратился в нашу клинику в 2021 году для улучшения эстетики и исправления прикуса. Клинический случай Александра был весьма сложный, он это сам прекрасно понимал. Лечение Соболева длилось целых два с половиной года, но для ортодонтического лечения это является нормой.

Помимо брекет-системы также была использована такая дополнительная аппаратура как мини-винты – специальные гвоздики, которые вкручиваются в костную ткань для исправления скученности кривизны зубов в переднем отделе. Были случаи, когда после игры Соболев звонил ночью и говорил, что мяч попал ему в лицо, и винт вылетел. Нам экстренно приходилось выезжать в клинику, чтобы ему помочь.

Соблюдать рекомендации Александру было сложно из-за плотного графика. У него постоянно были тренировки и игры, а врача нужно было посещать раз в полтора месяца. Но Александр преодолел этот этап, соблюдал все рекомендации насколько это возможно, и ортодонтическое лечение было полностью завершено.

На втором этапе планировалось ортопедическое лечение – это покрытие зубов винирами и керамическими накладками. Это должно было быть сделано, в первую очередь, по медицинским показаниям, потому что есть сильная стираемость зубов. Им нужно было восстановить функцию и эстетику зубов. Но так как Александр переехал в другой город, второй этап мы не начали.

Если бы Соболев не начал ортодонтическое лечение, то он мог бы усугубить состояние височно-нижнечелюстного сустава. Это тот сустав, благодаря которому мы открываем и закрываем рот. При неправильном прикусе идет сильное воздействие на височно-нижнечелюстной сустав, что может спровоцировать постоянные ноющие и головные боли. Благодаря ортодонтическому лечению мы предотвратили патологию этого сустава.

У Александра также был открытый прикус – это когда в переднем отделе зубы не смыкаются. Это провоцирует заболевание желудочно-кишечного тракта. Благодаря правильному прикусу нам удалось предотвратить патологию. Также при неправильном прикусе может быть спровоцирована гипоксия головного мозга, хроническая утомляемость и сужение дыхательных путей. Поэтому было правильным решением со стороны Соболева начать ортодонтическое лечение и довести его до конца.

Фотографии «до и после», которые были выложены в социальные сети, были согласованы с Александром. Нельзя говорить, что это была реклама, потому что мы хорошо дружим, а сестра Соболева проходит стоматологическую практику в нашей клинике, мы делимся с ней опытом. Наша клиника «Ильфа» проводит манипуляции любой сложности, к нам направляют доктора из других клиник. Поэтому когда к нам обратился Александр с крайне сложным клиническим случаем, это не было удивительным. Мы взяли его в работу и добились хорошего результата», – сказала Османова.

  • Соболев сейчас в «Зените».
  • Его купили у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.
  • У Соболева за «Зенит» в РПЛ 1+1.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
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Комментарии (2)
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кайрос
1745094479
Фарида Османова знает что каждый врач должен соблюдать медицинскую тайну ?
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FWSPM
1745096831
случай действительно клинический тут не поспоришь))
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