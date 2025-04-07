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Николич: «ЦСКА сейчас лучшая команда России»

7 апреля 2025, 00:05
11

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил силу команды.

  • ЦСКА весной идет без поражений.
  • Команда на 4-м месте РПЛ.
  • Следующий соперник – «Оренбург» (12 апреля).

– Команда побеждает, эйфория не захлестнет ее?

– Мы довольны. На данный момент на коротком отрезке мы лучшая команда России. Это маленький отрезок, только 6 игр. Но это показатель, что мы хорошо поработали на сборах. Но сезон длится не с 19‑го тура и не на 6 матчей.

Я внимательно смотрел игру «Оренбурга» с «Пари НН». «Оренбург» играл хорошо, это наш следующий соперник. Плюс там искусственное поле, пусть парни порадуются, но завтра начинаем подготовку к следующей встрече.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига ЦСКА Николич Марко
Комментарии (11)
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FWSPM
1743974113
очков вы одинаково с краснодаром набрали на этом отрезке так что нет.
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VVM1964
1743975926
Ну отрезок то не большой, но в борьбу за 5-ку, а может при определенных обстоятельствах и за 3-ку удалось включиться ... Ну - молодцы, смотрим дальше...
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wasytinka
1743976308
Мужики, кто ставит. Есть серьезный сервис, а не этот весь детский сад в телегах. Ищите в яндексе по «бриллиантовый прогноз». Гарантии. Проверено с 2013 года.
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АЛЕКС 58
1743990888
Может и не лучшая на данный момент,но шансы закончить сезон в тройке есть
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Борис34684
1743995648
Тихой сапой поднимаемся в гору.
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Спартачище
1743998603
Болотный клупчик незаслуженно высоко в таблице Цдка должен их подвинуть
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zigbert
1744033471
Набрали хороший ход что и говорить.
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