Николич: «ЦСКА сейчас лучшая команда России»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил силу команды.

ЦСКА весной идет без поражений.

Команда на 4-м месте РПЛ.

Следующий соперник – «Оренбург» (12 апреля).

– Команда побеждает, эйфория не захлестнет ее?

– Мы довольны. На данный момент на коротком отрезке мы лучшая команда России. Это маленький отрезок, только 6 игр. Но это показатель, что мы хорошо поработали на сборах. Но сезон длится не с 19‑го тура и не на 6 матчей.

Я внимательно смотрел игру «Оренбурга» с «Пари НН». «Оренбург» играл хорошо, это наш следующий соперник. Плюс там искусственное поле, пусть парни порадуются, но завтра начинаем подготовку к следующей встрече.