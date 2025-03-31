Руни ответил, куда мечтал перейти – в «Реал» или «Барселону»

Уэйн Руни рассказал, как мог покинуть «Манчестер Юнайтед» в 2010 году.
«Я сказал, что не хочу продлевать контракт с «МЮ», после чего три клуба проявили ко мне интерес.
Часто говорят о «Манчестер Сити», но этот вариант никогда не рассматривался. Реальные предложения поступили от «Челси», «Реала» и «Барселоны».
В тот момент я был готов к переезду в Испанию – переговоры действительно велись. Сделка с «Реалом» казалась наиболее вероятной.
Но больше всего я думал о «Барсе». Представлял, как мог бы вписаться в ту команду с Месси, Иньестой, Хави и Бускетсом.
В итоге я решил остаться в «Юнайтед», но «Барселона» тогда была невероятной командой, в которой каждый футболист мечтал сыграть», – признался Руни.
- Нападающий выступал за «МЮ» до 2017 года.
- Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 253 голами.
Источник: BBC