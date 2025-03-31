В РФС объяснили, почему ЭСК не учла материалы «Зенита» по спорному голу «Спартака»

Председатель судейского комитета РФС и глава экспертно‑судейской комиссии Павел Каманцев прокомментировал попытки «Зенита» переубедить ЭСК насчет легитимности второго гола «Спартака».

– Как оцените видео, которое выкладывал «Зенит», где Мартинса расплющило?

– Когда мы общались с «Зенитом», я объяснял им, что без калибровки, которую мы показывали в нашем видео, всe будет нерелевантно.

Через час после окончания матча на почту через форму обратной связи на сайте РФС мы получили пять-шесть видео от болельщиков «Зенита», где офсайд был от полуметра до двух метров. Но мы понимаем, что есть искажение.

Нужно учитывать, что само поле неидеально ровное. Центр поля приподнят, чтобы вода стекала. Соответственно, линии, которые существуют на поле – они тоже все не параллельны, и это не идеальная модель.

За четыре часа до матча стартуют настройка и калибровка VAR и офсайдных линий. Кто не знает этих деталей, тот говорит: «Ну вот, какую-то линию начертили. Мы тоже можем это сделать».

Условно, если была бы деревянная сертифицированная линейка ФИФА, то у нас бы никогда не было проблем с офсайдными линиями.

Мы бы просто прикладывали еe к монитору и говорили – офсайд или нет. Но так не работает. Камеры дают искажение. Они тоже калибруются. Учитывается и то, где они находятся.

Вы сами знаете, что в реальности вы выглядите красивыми, худыми и привлекательными, но по телевизору – часто немножко по-другому.

Именно поэтому, когда мы смотрим момент, то стараемся не делать выводы сразу. Мы понимаем, что есть искажение.