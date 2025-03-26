На видео «Зенита» с графическим разбором у спартаковца Мартинса две спины

Телеграм-канал «Первый спорт» обратил внимание на сомнительное качество графического обзора, опубликованного «Зенитом».

Петербуржцы показали новые доказательства офсайда в моменте с победным голом «Спартака».

Это подробная раскадровка спорного эпизода.

«Если приблизить видео, то окажется, что у Мартинса две спины: «Зенит» попытался сделать 3D-проекцию из «плоского» изображения, поэтому хавбека «Спартака» расплющило и разделило надвое», – написал источник.