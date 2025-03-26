На видео «Зенита» с графическим разбором у спартаковца Мартинса две спины

Телеграм-канал «Первый спорт» обратил внимание на сомнительное качество графического обзора, опубликованного «Зенитом».
- Петербуржцы показали новые доказательства офсайда в моменте с победным голом «Спартака».
- Это подробная раскадровка спорного эпизода.
«Если приблизить видео, то окажется, что у Мартинса две спины: «Зенит» попытался сделать 3D-проекцию из «плоского» изображения, поэтому хавбека «Спартака» расплющило и разделило надвое», – написал источник.
- Матч судил Сергей Иванов.
- В ЭСК РФС пришли к выводу, что положения вне игры не было.
- «Зенит» проиграл со счетом 1:2 и опустился на 3-е место в РПЛ.
Источник: «Первый спорт»