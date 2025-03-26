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  • «Зенит» показал новые доказательства офсайда в моменте с победным голом «Спартака»

«Зенит» показал новые доказательства офсайда в моменте с победным голом «Спартака»

Сегодня, 17:08
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«Зенит» продолжает настаивать, что гол полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса на 90-й минуте очного матча был забит из офсайда.

Клубная пресс-служба обнародовала новые доказательства – подробную раскадровку спорного эпизода.

«В ответ на появившиеся инсинуации в отношении проведения офсайдных линий и правильности определения офсайда помещаем иллюстративный материал под заголовком «Черный день ВАРа», в котором использована офсайдная линия, проведенная ВАР на момент паса на Мартинса.

Также для Фом-неверующих размещаем раскадровку вчерашнего видео, фиксирующего офсайд у спартаковского полузащитника», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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  • Матч судил Сергей Иванов.
  • В ЭСК РФС пришли к выводу, что положения вне игры не было.
  • «Зенит» проиграл со счетом 1:2 и опустился на 3-е место в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мартинс Кристофер Медведев Александр
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Комментарии (3)
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1742998223
В старте надо Дельфина заявлять с Рубином
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serhio80
1742998558
Клоуны)
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