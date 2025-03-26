«Зенит» показал новые доказательства офсайда в моменте с победным голом «Спартака»

«Зенит» продолжает настаивать, что гол полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса на 90-й минуте очного матча был забит из офсайда.
Клубная пресс-служба обнародовала новые доказательства – подробную раскадровку спорного эпизода.
«В ответ на появившиеся инсинуации в отношении проведения офсайдных линий и правильности определения офсайда помещаем иллюстративный материал под заголовком «Черный день ВАРа», в котором использована офсайдная линия, проведенная ВАР на момент паса на Мартинса.
Также для Фом-неверующих размещаем раскадровку вчерашнего видео, фиксирующего офсайд у спартаковского полузащитника», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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- Матч судил Сергей Иванов.
- В ЭСК РФС пришли к выводу, что положения вне игры не было.
- «Зенит» проиграл со счетом 1:2 и опустился на 3-е место в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Зенита»