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Гилерме назвал лучшего российского вратаря

31 марта 2025, 18:35
2

Экс-голкипер сборной России Гилерме рассказал, какого вратаря считает сильнейшим в стране.

«На данный момент самым сильным российским вратарем, безусловно, является Сафонов. Российская школа вратарей продолжает прогрессировать.

Помню, когда приехал в Россию, в чемпионате было много иностранных голкиперов. Сейчас же очевидно, что наличие российских вратарей крайне важно.

Наша – уже могу так выразиться – вратарская школа на протяжении многих лет проделывала отличную работу», – заявил Гилерме.

  • Прошлым летом Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Он пропустил 8 голов в 13 матчах.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Гилерме Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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Дед_Дед
1743504568
Это на данный момент надеюсь. Потому что Акинфеев творил чудеса на ЧМ да и не только.
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