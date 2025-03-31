Гилерме назвал лучшего российского вратаря

Экс-голкипер сборной России Гилерме рассказал, какого вратаря считает сильнейшим в стране.

«На данный момент самым сильным российским вратарем, безусловно, является Сафонов. Российская школа вратарей продолжает прогрессировать.

Помню, когда приехал в Россию, в чемпионате было много иностранных голкиперов. Сейчас же очевидно, что наличие российских вратарей крайне важно.

Наша – уже могу так выразиться – вратарская школа на протяжении многих лет проделывала отличную работу», – заявил Гилерме.