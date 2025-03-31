Орлов раскрыл содержание письма от Бердыева: «Такие слова дорогого стоят»

Геннадий Орлов рассказал, что главному тренеру «Турана» Курбану Бердыеву очень понравилась его работа на игре 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Орлов комментировал встречу в эфире «Матч ТВ».

Он работал на матче «Зенита» в качестве комментатора впервые за 2157 дней.

– А какое письмо сегодня получил от Курбана Бердыева! Он же в Азербайджане сейчас?

– Да. И что пишет Курбан Бекиевич?

– Вот некоторые строки из его сообщения: «Очень приятно было слышать ваш голос – голос комментатора, понимающего тонкости игры. Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком». Такие слова дорогого стоят.