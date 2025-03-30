Комментарий РФС по поводу информационной атаки на «Зенит»

Генсек РФС Максим Митрофанов оценил информационную атаку на «Зенит».

На этой неделе появился ряд новостей о внутренних конфликтах в «Зените».

Команда отстает от 1-го места РПЛ на 3 очка.

«Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

«Информационная атака на «Зенит»? Мне кажется, что любой топ-клуб, особенно такой клуб как «Зенит», который шесть раз подряд становился чемпионом России, привлекает к себе повышенное внимание.

Учитывая, что впереди самая сложная часть чемпионата, понятно, что эмоции у всех накаляются», – сказал Митрофанов.