Комментарий РФС по поводу информационной атаки на «Зенит»

Генсек РФС Максим Митрофанов оценил информационную атаку на «Зенит».
- На этой неделе появился ряд новостей о внутренних конфликтах в «Зените».
- Команда отстает от 1-го места РПЛ на 3 очка.
- «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
«Информационная атака на «Зенит»? Мне кажется, что любой топ-клуб, особенно такой клуб как «Зенит», который шесть раз подряд становился чемпионом России, привлекает к себе повышенное внимание.
Учитывая, что впереди самая сложная часть чемпионата, понятно, что эмоции у всех накаляются», – сказал Митрофанов.
Источник: «Спорт-Экспресс»