Легендарный советский футболист пожаловался на пенсии в стране

Легендарный советский футболист Владимир Пономарев считает, что в России маленькие пенсии.

«Считаю, нынешние пенсии несправедливы. Люди работали, отдавались полностью на благо родины. 20 тысяч – очень маленькая пенсия. Сейчас коммуналка стоит по 5-6 тысяч. Как прожить с такой пенсией? Пенсионеры должны получать больше раза в три, хотя бы тысяч 60. Это была бы нормальная сумма. В таком случае людям будет не стыдно за то, что отдали всю свою жизнь работе. А так приходится идти в магазин и выбирать продукты подешевле. Это никуда не годится.

Лично у меня в сумме получается где-то 75-80 тысяч. Это военная пенсия, помощь от ЦСКА и РФС. Не скажу, что у меня есть какие-то большие накопления, но кое-что осталось. Для меня это не играет роли, потому что мне и пенсии на все хватает. Я иду в магазин и не смотрю на цены. Много денег отнимают только лекарства, приходится покупать дорогие. В целом, могу спокойно жить только на свою пенсию», – сказал Пономарев.