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Легендарный советский футболист пожаловался на пенсии в стране

Сегодня, 12:27
3

Легендарный советский футболист Владимир Пономарев считает, что в России маленькие пенсии.

«Считаю, нынешние пенсии несправедливы. Люди работали, отдавались полностью на благо родины. 20 тысяч – очень маленькая пенсия. Сейчас коммуналка стоит по 5-6 тысяч. Как прожить с такой пенсией? Пенсионеры должны получать больше раза в три, хотя бы тысяч 60. Это была бы нормальная сумма. В таком случае людям будет не стыдно за то, что отдали всю свою жизнь работе. А так приходится идти в магазин и выбирать продукты подешевле. Это никуда не годится.

Лично у меня в сумме получается где-то 75-80 тысяч. Это военная пенсия, помощь от ЦСКА и РФС. Не скажу, что у меня есть какие-то большие накопления, но кое-что осталось. Для меня это не играет роли, потому что мне и пенсии на все хватает. Я иду в магазин и не смотрю на цены. Много денег отнимают только лекарства, приходится покупать дорогие. В целом, могу спокойно жить только на свою пенсию», – сказал Пономарев.

  • Пономареву 18 февраля исполнилось 85 лет.
  • Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.
  • В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир
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Комментарии (3)
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Skull_Boy
1743155268
Меньше надо жрать икру и запивать это брютом
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Давид59
1743161179
Благосостояние населения прямо пропорционально экономическому развитию страны. И если "героически трудиться" на благо неэффективной экономики, товарищ Пономарёв, то это как набирать воду дуршлагом.
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АлексМак
1743161668
они не просто маленькие, а мизерные
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