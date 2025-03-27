Мостовой назвал причину, почему у него нет предложений в России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил об отсутствии предложений о начале тренерской карьеры.

Причина, по мнению Мостового, – отсутствие связей.

«Все, как всегда, спокойно, предложений нет. 25 лет игры за границей не идут на пользу, нужно было здесь обзаводиться друзьями.

Позвонить в клубы? Я 25 лет играл не для того, чтобы звонить в клубы, по головам я не хожу, никого не упрашиваю. Все нормально», – сказал Мостовой.