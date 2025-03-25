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Адиев оценил игру сборной Казахстана без Черчесова

Сегодня, 08:25

Бывший главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал первую игру национальной команды в отборе на чемпионат мира-2026. Казахстан проиграл на выезде Уэльсу со счeтом 1:3.

– Как вы думаете, Казахстан мог вчера зацепиться за ничью, учитывая игру сборной во втором тайме?

– Я бы даже не сказал, что именно во втором тайме. Мне больше понравился первый тайм сборной Казахстана в плане оборонительных действий. Второй тайм был чуть хуже. Могла ли взять очки? Думаю, что да. Уэльс не ставил каких-то сложных и неразрешимых задач. Думаю, Казахстан мог противостоять. Определенные детали сыграли против сборной Казахстана.

– Можно назвать Самородова самым ярким нападающим в составе сборной?

– Эта сборная вообще сейчас в атакующих действиях должна полагаться на Чеснокова и Самородова. Считаю, что это сейчас два ярких вингера сборной. Они могут дать сборной результат.

– Казахстан стал сильнее при Алиеве, чем сборная при Черчесове?

Результат говорит, что сборная, наверное, не стала лучше. Она так же находится в определенном переходном периоде. Видно, что Алиев перестраивает сборную и вызывает других игроков. Но это тоже естественный момент. Каждый тренер подстраивает игру своей команды под своe видение.

– Насколько Уэльсу будет тяжело играть в ответном матче уже в Казахстане?

– Надо посмотреть еще игру или две сборной Казахстана. Тогда уже будет понятно. Но будет непросто, конечно. Вчерашняя игра показала, что Казахстан мог набирать очки. В домашней игре потенциально сборная должна брать очки с этим соперником.

  • 25 марта Казахстан сыграет на выезде с Лихтенштейном.
  • Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
  • В января 2025 года Али Алиев стал главным тренером сборной Казахстана вместо Черчесова.

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Источник: «Спорт день за днём»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан Уэльс Черчесов Станислав Адиев Магомед
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