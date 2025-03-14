Пономарев возмущен вызовом Дзюбы в сборную: «Артем как старая телега – еле двигается»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в сборную России.

«Дзюба как старая телега – еле двигается. Он не нужен сборной. Какая-то благотворительность от Карпина. То он не вызывает игроков старше 30 лет, то вызывает. Определился бы уже. Не сборная России, а проходной двор какой-то.

Рекорд по голам за национальную команду? Дзюбе надо было раньше забивать и думать об этом», – сказал Пономарев.