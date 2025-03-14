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  • Пономарев возмущен вызовом Дзюбы в сборную: «Артем как старая телега – еле двигается»

Пономарев возмущен вызовом Дзюбы в сборную: «Артем как старая телега – еле двигается»

14 марта 2025, 09:35
16

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в сборную России.

«Дзюба как старая телега – еле двигается. Он не нужен сборной. Какая-то благотворительность от Карпина. То он не вызывает игроков старше 30 лет, то вызывает. Определился бы уже. Не сборная России, а проходной двор какой-то.

Рекорд по голам за национальную команду? Дзюбе надо было раньше забивать и думать об этом», – сказал Пономарев.

  • 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
  • Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
  • У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Пономарев Владимир
Комментарии (16)
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Тинез Розоп
1741936170
Это всё к столетию. Неужели не понятно?… (позор)
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Gogy65
1741936415
А Пономарёва не пригласили,ему горько и обидно... Пока Карп тренер, может приглашать кого угодно на ничего не значащие матчи. Народ и спортивные журналисты могут писать кучу текста на эту тему,но это тоже все ничего не значит. Пока на международной арене не будут уважительно к нам относится( или бояться) всё не имеет значения
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Vladimir-Shelepnev-google
1741937046
Уважаемый Плномарев эта'телега" Забивает голы в каждом матче, а молодые наши лошадки Пиняев, Батраков, Гдушенков и многие звездочки, что то только роют копытами.
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РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1741939601
Что бы Кержа обойти по всем показателям.
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sochi-2013
1741941885
Дед, ты дисциплины перепутал! Бегать- это в легкую атлетику, а в футболе голы забивают.
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ScarlettOgusania
1741943955
для игры с Замбией и Гренадой Карпин мог бы и Пономарева с Орловым пригласить, чтобы только не пердели лишний раз в СМИ...))
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Борис34684
1741944732
Карпин открыл для Дзюбы сектор шанс в сборной
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k611
1741944801
С такими соперниками Дзюба даже с черепашьей скоростью забивать может...
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baggio80
1741956276
Не сборная, а цирк уродов, как и РФС, и РПЛ.
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BLACK Wolf 1982
1741983295
1) Я уважаю Дзюбу. 2) Я был против его вызова в сборную, только ради рекорда. Играть должны сильнейшие или перспективные. 3) Тюкавин сломался, а Дзюба забил три гола в трёх крайних матчах, и стал подходить мод параметры сборной в рамках своей нынешней хорошей формы, здесь нет никакой благотворительности, он реально заслужил, когда у него появится шанс!
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