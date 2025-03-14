Пономарев возмущен вызовом Дзюбы в сборную: «Артем как старая телега – еле двигается»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в сборную России.
«Дзюба как старая телега – еле двигается. Он не нужен сборной. Какая-то благотворительность от Карпина. То он не вызывает игроков старше 30 лет, то вызывает. Определился бы уже. Не сборная России, а проходной двор какой-то.
Рекорд по голам за национальную команду? Дзюбе надо было раньше забивать и думать об этом», – сказал Пономарев.
- 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
- Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
- У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.
Источник: «РБ Спорт»