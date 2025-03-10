Несколько российских судей могут дисквалифицировать после проверки на полиграфе

Некоторых российских арбитров ждут серьезные санкции после проверки на полиграфе.

В 2024 году многие судьи были протестированы с использованием детектора лжи, и к отдельным рефери «возник ряд вопросов». В этом году несколько рефери могут быть пожизненно дисквалифицированы.