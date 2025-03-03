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Бубнов рассказал, где пропадал 7 лет

Вчера, 20:16
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил свое длительное отсутствие в публичном поле.

  • Ранее была информация, что у Бубнова психическое расстройство.
  • В течение 7 лет эксперт публиковал только письменные заметки.
  • Бубнов выступал за «Спартак», «Динамо», сборную СССР.

– Мы вас не видели давно. Где вы все это время были?

– До меня доходили слухи, я читал, что я и с ума сошел. Некоторые считали, что я вообще умер. Третьи говорили, что все, что выходит под моим именем, это не Бубнов говорит, это за него говорят.

Другое дело, что иногда я старался корректно говорить. Но это с возрастом я сейчас стараюсь. Хотя могу сказать и как раньше говорил.

Дело в том, что у меня были серьезные проблемы с ногами. Могло так получиться, что мне оба коленных сустава пришлось бы менять. Иначе бы я попал в инвалидную коляску.

Я уже лежал в ЦИТО, мне должны были делать эти операции. Но кардиологи не дали добро. А потом один известный хирург сказал: «Саш, пока ходишь, ходи. Вот когда в инвалидную коляску сядешь, тогда надо будет делать операции».

И я стал ходить, меньше нагрузки стал давать, плавать. И все, все вернулось на круги своя.

Сейчас я себя чувствую прекрасно. Могу поехать куда угодно, в студии. А в основном я дома онлайн для Sportbox давал комментарии и экспертизу.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
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Комментарии (11)
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Skull_Boy
1741024184
Да знаем в "желтом" доме, сынок спалил еще давно
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...короче
1741024240
...а что тут ещё скажешь? Здоровья тебе, Александр! Выкарабкивайся давай...
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мАсквобадгуно
1741024412
Вобщем, он сходил к наркологу и помогло. :)))
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zigbert
1741026045
Хорошо что все обошлось не так критично.Ждем интересных анализов матчей.Здоровья!
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Чикагэу
1741029833
А видео этих слов есть? Или опять спортбокс сочиняет?
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алдан2014
1741041979
Ну где питерские злорадники? Те кто свиноматкой называли.. нелюди
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Океан
1741049773
Очень рад за мужика.Не болей Александр.
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