Бубнов рассказал, где пропадал 7 лет

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил свое длительное отсутствие в публичном поле.

Ранее была информация, что у Бубнова психическое расстройство.

В течение 7 лет эксперт публиковал только письменные заметки.

Бубнов выступал за «Спартак», «Динамо», сборную СССР.

– Мы вас не видели давно. Где вы все это время были?

– До меня доходили слухи, я читал, что я и с ума сошел. Некоторые считали, что я вообще умер. Третьи говорили, что все, что выходит под моим именем, это не Бубнов говорит, это за него говорят.

Другое дело, что иногда я старался корректно говорить. Но это с возрастом я сейчас стараюсь. Хотя могу сказать и как раньше говорил.

Дело в том, что у меня были серьезные проблемы с ногами. Могло так получиться, что мне оба коленных сустава пришлось бы менять. Иначе бы я попал в инвалидную коляску.

Я уже лежал в ЦИТО, мне должны были делать эти операции. Но кардиологи не дали добро. А потом один известный хирург сказал: «Саш, пока ходишь, ходи. Вот когда в инвалидную коляску сядешь, тогда надо будет делать операции».

И я стал ходить, меньше нагрузки стал давать, плавать. И все, все вернулось на круги своя.

Сейчас я себя чувствую прекрасно. Могу поехать куда угодно, в студии. А в основном я дома онлайн для Sportbox давал комментарии и экспертизу.