Российские клубы могут вернуться в еврокубки со следующего сезона

Появилась новая информация о возможном снятии санкций с российского футбола.
В частности, клубы РПЛ могут вернуться в еврокубки уже с сезона-2025/26.
«Вероятность не особо большая, но прогресс в переговорах РФС с УЕФА есть.
Однако, пока же самым вероятным является вариант, при котором первыми в европейский футбол вернутся женские и юношеские клубы», – сообщил источник.
- В случае снятия бана матчи, скорее всего, будут проходить на нейтральных полях.
- Отстранение длится более 3 лет.
Источник: «Мутко против»