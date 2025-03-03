Российские клубы могут вернуться в еврокубки со следующего сезона

Появилась новая информация о возможном снятии санкций с российского футбола.

В частности, клубы РПЛ могут вернуться в еврокубки уже с сезона-2025/26.

«Вероятность не особо большая, но прогресс в переговорах РФС с УЕФА есть.

Однако, пока же самым вероятным является вариант, при котором первыми в европейский футбол вернутся женские и юношеские клубы», – сообщил источник.