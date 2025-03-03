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  • Российские клубы могут вернуться в еврокубки со следующего сезона

Российские клубы могут вернуться в еврокубки со следующего сезона

Вчера, 15:55
30

Появилась новая информация о возможном снятии санкций с российского футбола.

В частности, клубы РПЛ могут вернуться в еврокубки уже с сезона-2025/26.

«Вероятность не особо большая, но прогресс в переговорах РФС с УЕФА есть.

Однако, пока же самым вероятным является вариант, при котором первыми в европейский футбол вернутся женские и юношеские клубы», – сообщил источник.

  • В случае снятия бана матчи, скорее всего, будут проходить на нейтральных полях.
  • Отстранение длится более 3 лет.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов
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Комментарии (30)
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...короче
1741007174
...неужели, такие наивные? Скорее, ряженые-заряженные лапшой для ушей...
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мАсквобадгуно
1741007562
В свете последних событий, я так понял, что Трамп и Путин решили попилить Европу. Посмотрим, что будет к концу мая.
Ответить
7:1
1741008502
нужны нормальные условия. нафиг нам нейтральные поля в сербии, венгрии или (что более вероятно) в турции? ладно, шахтёр обязали играть домашние матчи в германии. хотя бы понятно, что опасность в киеве или львове существует. у газпром-арены или открывашки таких проблем нет. так не поедут же к нам, гады. и нас к себе не пустят.
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темирхан
1741009416
не будет этого, пока трамп не нагнет европу.
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Artemka444
1741009617
Иностранцы к нам летают почему нейтральные поля!!!
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neveldomha
1741012960
Очень и очень вряд ли.
Ответить
DeStar
1741017870
ну посмотрим, любые продвижения это хорошо.
Ответить
slavа0508
1741021567
Пока идёт СВО не какого возвращения + потом какое то время ...может кто то думает что Трамп закончит конфликт . не закончит и не мечтайте ...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1741033776
Такая же чепуха, как и сказка про бренды, которые прямо в очереди стоят, готовые вернутся.
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Oldtrafford83
1741065179
Где михалыч??? Такую движуху в комментах пропускает))
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