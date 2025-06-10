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  • Генич оценил слова Карпина, который усомнился в значимости победы Сафонова в ЛЧ

Генич оценил слова Карпина, который усомнился в значимости победы Сафонова в ЛЧ

Сегодня, 09:55
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил слова Валерия Карпина про победу вратаря Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

  • Вратарь провел дебютный сезон в «ПСЖ».
  • Он выиграл с командой квадрупл – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также ЛЧ.
  • Сафонов провел 17 матчей и пропустил 13 голов.

«Слова Карпина про победу Сафонова в Лиге чемпионов? Это чисто подход Валерия Георгиевича. Для него есть только те, кто играют. Они сделали результат. Есть тренировки, а есть люди, которые выходят и делают результат. Поэтому он так сказал про Матвея.

Внутри, наверное, он Мотю поздравил, а на публику выдает то, что считает. У Карпина такой характер», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Россия Сафонов Матвей Карпин Валерий Генич Константин
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Комментарии (4)
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Plyash
1749545378
До 50-х годов прошлого столетия на ОИ , ЧМ золотые медали вручали только участникам финальной игры , плюс вышедшим на замену . Всем остальным игрокам - дырка от бублика .Таковы были правила . Погуглите , как нашим выдавали золотые медали за победу на ОИ-56 . Конечно же , современное награждение более справедливое , и долевое участие по игровому времени в расчёт браться не должно . Медали должна получить вся команда .
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В "Спартаке" играют прост
1749548284
Карпин европейский титул только по телевизору видел...а тут еще и третьесортный вратарёк с медалькой ЛЧ приехал, вот быдлана от зависти и разрывает...
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BLACK Wolf 1982
1749564445
Карпин - Лучший тренер в России, и один из лучших тренеров в мире! Сафонов - Лучший вратарь в России, и один из лучших вратарей в мире!
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