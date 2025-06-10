Генич оценил слова Карпина, который усомнился в значимости победы Сафонова в ЛЧ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил слова Валерия Карпина про победу вратаря Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

Вратарь провел дебютный сезон в «ПСЖ».

Он выиграл с командой квадрупл – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также ЛЧ.

Сафонов провел 17 матчей и пропустил 13 голов.

«Слова Карпина про победу Сафонова в Лиге чемпионов? Это чисто подход Валерия Георгиевича. Для него есть только те, кто играют. Они сделали результат. Есть тренировки, а есть люди, которые выходят и делают результат. Поэтому он так сказал про Матвея.

Внутри, наверное, он Мотю поздравил, а на публику выдает то, что считает. У Карпина такой характер», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.